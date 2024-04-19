منتخبنا للناشئين يهزم شقيقه البحريني بسداسية في دورة الألعاب الخليجية

المصدر: وام

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فاز منتخبنا الوطني للناشئين تحت 17 سنة على شقيقه البحريني بسداسية مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما اليوم في استاد آل نهيان بنادي الوحدة ضمن الجولة الثانية لمنافسات كرة القدم بدورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب.

سجل أهداف منتخبنا كل من مايد عادل “3 أهداف” ومحمد السعدي “هدفين” ومحمد بطي “هدف”.

وكان منتخبنا قد خسر مباراته الأولى أمام منتخب سلطنة عُمان بهدفين لهدف ، وسيخوض مباراته الأخيرة يوم الإثنين المقبل أمام منتخب الكويت.

شهدت المباراة أمل حسن بوشلاخ عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة.

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