العين يشكر الهلال السعودي ويعتمد آلية سفر الجماهير للرياض

المصدر: وام

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أعلن نادي العين اعتماد آلية تسجيل الجماهير الراغبة في السفر إلى المملكة العربية السعودية عبر الطائرات التي أعلن توفيرها بتوجيهات سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي ومجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي.

وجاء توجيه سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان بتوفير 3 طائرات للجماهير لمساندة العين في مباراته أمام شقيقه الهلال السعودي الثلاثاء المقبل على استاد “المملكة أرينا” بالعاصمة السعودية الرياض في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وأكد نادي العين في بيان صدر عنه منح الأولوية في التسجيل للمشمولين بقاعدة البيانات والذين رافقوا الفريق في رحلته إلى العاصمة السعودية الرياض في 11 مارس الماضي لحضور مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا أمام النصر السعودي.

وتوجه نادي العين بالشكر والتقدير إلى نادي الهلال السعودي الشقيق على الاحترافية في التعامل للتنسيق حول تذاكر المباراة حسب الحصة المقررة لجماهير العين على مدرجات استاد "المملكة أرينا"، مؤكداً عمق العلاقة الوطيدة بين الناديين الكبيرين.

كما أشاد بالإقبال الجماهيري اللافت وغير المستغرب من جماهير الكرة الإماراتية قاطبة وجماهير النادي على وجه الخصوص، والرغبة القوية بمساندة الفريق من خلال التسجيل بقوائم الرحلات المغادرة إلى السعودية لحضور المباراة.

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