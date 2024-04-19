"الأبيض الأولمبي" يخسر من "الساموراي" في كأس آسيا ويفقد فرصة الوصول لأولمبياد باريس 2024

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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ودع منتخبنا الوطني الأولمبي، آماله في التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، بخسارته أمام نظيره المنتخب الياباني بهدفين دون مقابل، وسجلهما سيجي كيمورا وسوتا كاوازاكي في الدقيقتين 30 و66 من عمر مباراتهما على ملعب إستاد جاسم بن حمد في الدوحة مساء اليوم، في الجولة الثانية للمجموعة الثانية من نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً لكرة القدم "قطر 2024".

فيما تأهلت اليابان "الساموراي" وكوريا الجنوبية إلى الدور ربع النهائي، بمشاركتهما لصدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط لكل منهما، بعد فوز اليابان في الجولة الأولى على المنتخب الصيني بهدف وحيد، وكوريا على المنتخب الصين بهدفين نظيفين سجلهما لي يونغ-جون في الدقيقتين 34 و69 من عمر اللقاء الذي جرى اليوم أيضاً، على ملعب إستاد عبد الله بن خليفة، وبقي منتخبنا والصين دون نقاط أو أهداف، بعدما خسر "الأبيض الأولمبي" مباراته في الجولة الأولى أمام كوريا الجنوبية بهدف وحيد، وستكون مباراته والصين بعد غد الاثنين، تحصيل حاصل للمنتخبين، بينما ستكون مواجهة اليابان وكوريا الجنوبية، فاصلة لتحديد هوية صاحبي المركزين الأول والثاني في المجموعة.

ومالت الأفضلية لليابان في الشوط الأول، وتألق حارس منتخبنا خالد توحيد، في التصدي لتسديدة الياباني فوكي يامادا في الدقيقة 11، وردت عارضة مرمانا تسديدة الياباني كين ساتو في الدقيقة 20، وحول توحيد بردة فعل رائعة، رأسية ساتو إلى ركلة ركنية في الدقيقة 26، وأثمر الضغط الياباني عن هدف ياباني في الدقيقة 30 برأسية سيجي كيمورا، ورد القائم الأيسر تسديدة يابانية أخرى في الدقيقة 34، وحول توحيد، ركلة حرة سددت مباشرة إلى ركلة ركنية في الدقيقة 39، ولاحت الفرصة الأولى لمنتخبنا في الدقيقة 43، عندما مرر سلطان عادل، كرة إلى عبد الله عباس، ليواجه المرمى الياباني ويسدد كرة أنقذها الحارس ليو كوك وبو، وتدخلت تقنية الفيديو لتلغي ركلة جزاء احتسبها الحكم لليابان في الوقت بدل الضائع، وألغت بطاقة صفراء حصل عليها لاعبنا سلطان البدواوي.

واستمر أداء منتخبنا الدفاعي في الشوط الثاني، وألغى الحكم هدفا سجله المنتخب الياباني بداعي التسلل بعد العودة إلى تقنية الفيديو في الدقيقة 61، قبل أن يضيف "الساموراي" الهدف الثاني برأسية من سوتا كاوازاكي في الدقيقة 66، وتصدى توحيد، لكرة كادت أن تسكن بالخطأ في مرماه من نيران صديقة في الدقيقة 78، وتألق توحيد مجدداً لفرصة يابانية في الدقيقة 86، وحصل منتخبنا على أول ركلة ركنية والوحيدة في المباراة بالدقيقة 88، ولم تشكل أي خطورة على مرمى المنافس، وردت عارضة مرمانا رأسية يابانية في الوقت بدل الضائع.

وتجدر الإشارة إلى أن المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة في البطولة، تتأهل مباشرة لتمثيل قارة آسيا في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، في حين ينتقل صاحب المركز الرابع لخوض مباراة الملحق العالمي أمام منتخب غينيا ممثل قارة أفريقيا.

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