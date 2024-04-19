العين يستأنف تدريباته غداً استعداداً لمباراة الهلال السعودي في إياب نصف نهائي أبطال آسيا

المصدر: وام

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يستأنف فريق العين غداً تدريباته استعداداً لمباراته المقررة أمام الهلال السعودي “الثلاثاء” المقبل بالعاصمة السعودية الرياض في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويتطلع العين للعودة ببطاقة التأهل إلى المباراة النهائية إثر أفضليته في مباراة الذهاب أمام الهلال السعودي 4 – 2 على استاد هزاع بن زايد.

ويمتلك العين العديد من الفرص للتأهل أمام الهلال السعودي من بينها الفوز أو التعادل بأي نتيجة، أو الخسارة بفارق هدف.

ويتدرب لاعبو العين على استاد "المملكة أرينا" في العاصمة السعودية الرياض “الاثنين” المقبل حسب لوائح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وأكد ماجد العويس اللاعب الدولي السابق عدم وجود أي ضغوط على لاعبي العين إياباً بعد الفوز الكبير في مباراة الذهاب، نظراً للمعنويات العالية لهم بعد الأداء القوي والأفضلية الكبيرة في النتيجة.

وأشار إلى أن العين لديه مجموعة من لاعبي الخبرة سبق لهم خوض منافسات كبيرة سواء مع المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم ونهائيات آسيا لكرة القدم، أو مع النادي في مونديال الأندية.

وأضاف العويس: " يتعين على اللاعبين التركيز العالي وعدم ارتكاب الأخطاء خاصة في الربع الأول من المباراة، والاستماتة لمنع الفريق السعودي من الوصول إلى المرمى ، واستغلال المساحات مع التوقعات بدرجة الاندفاع الكبيرة للاعبي الهلال ، كما يجب عليهم تنفيذ المهام التكتيكية من الجهاز الفني بالدقة المطلوبة".

من جانبه قال الحاي جمعة المحلل الفني إن المطلوب من العين عدم المبالغة دفاعاً أو هجوماً في المباراة الثانية، والحذر من الأخطاء الفردية للمدافعين، بجانب عدم منح الفريق السعودي المساحات التي يمكن أن تشكل خطراً على مرمى الحارس خالد عيسى.

وأكد أهمية الحفاظ على التركيز الجيد من اللاعبين، والالتزام بالواجبات التكتيكية خاصة في أول 30 دقيقة، والعمل على استغلال أنصاف الفرص أمام المرمى السعودي ، خاصة أن فريق الهلال سيسعى إلى الاندفاع بمحاولات هجومية مكثفة نحو مرمى العين منذ صافرة البداية.

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