دوري أدنوك للمحترفين .. الجولة 20 تنطلق غداً ومواجهة الشارقة والجزيرة الأبرز

المصدر: وام

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تنطلق غدا السبت منافسات الجولة الـ20 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، التي تقام خلالها 6 مواجهات على مدار يومين، فيما تم تأجيل قمة العين والوصل نظرا لمشاركة العين الآسيوية.

وتفتتح المواجهات بلقاء حتا الرابع عشر والأخير (5 نقاط) وله مؤجلة مع الإمارات الثالث عشر (5 نقاط) وله مؤجلتين، وذلك على استاد حمدان بن راشد، وكلاهما يأمل في نقاط اللقاء من أجل الهروب عن دوامة الهبوط، مع قرب ختام الموسم.

وقال نيناد فانيك المدير الفني لفريق حتا، إن الفريق بدأ الاستعداد متأخرا لمواجهة السبت، بسبب الظروف الجوية، وعلى الرغم من ذلك فإن الروح المعنوية عالية، من أجل الفوز على فريق الإمارات وإظهار أحقية البقاء في دوري المحترفين.

وأضاف المدرب : يجب أن نخوض اللقاء القادم دون أي أخطاء، وأن يكون التركيز بنسبة تفوق 100% من أجل حسم نقاط المباراة، مشيدا بفريق الإمارات وخياراته في الهجوم، بعكس الجانب الدفاعي.

وفي اليوم نفسه يحل عجمان الثاني عشر (17 نقطة) وله مؤجلتين، ضيفا على الوحدة الرابع (34 نقطة)، على استاد آل نهيان في أبوظبي، وهي المباراة التي يدخلها الفريقان وطموحهما الفوز، خاصة أصحاب الأرض بعد الخسارة بالجولة الماضية أمام كلباء، في حين يأمل عجمان بالفوز من أجل الابتعاد عن منطقة الخطر.

وتستكمل مواجهات الجولة "الأحد"، إذ تقام 4 مباريات، وتتصدر مواجهة الشارقة السادس (29 نقطة)، وله مؤجلة، والجزيرة الثامن ( 22 نقطة)، وله مؤجلة، المشهد، وتقام على استاد نادي الشارقة.

والتقى الشارقة مع الجزيرة في 27 مواجهة فاز الجزيرة في 16 مباراة، والشارقة في 4 مباريات، وتعادلا في 7 مواجهات.

كما يلتقي أيضا شباب الأهلي الثاني (37 نقطة)، وله مؤجلة، مع اتحاد كلباء التاسع (20 نقطة)، على استاد راشد.

ويطمح شباب الأهلي في العودة للانتصارات بعد خسارته الجولة الماضية أمام النصر، وهي الأولى له خلال العام الجاري، وذلك من أجل مواصلة ملاحقة الوصل المتصدر في حين يطمح كلباء بمواصلة الانتصارات لضمان موقع أفضل في جدول الترتيب.

ويلتقي أيضا البطائح السابع (25 نقطة)، وله مؤجلتين مع النصر الخامس (31 نقطة) على استاد خالد بن محمد بالشارقة، وكلاهما يأمل في مواصلة الانتصارات، خاصة النصر المنتشي مع مدربه الهولندي الفريد شرودر.

كما يلتقي أيضا خورفكان الحادي عشر (17 نقطة)، وله مؤجلة، مع بني ياس العاشر (19 نقطة)، وله مؤجلتين على استاد صقر بن محمد القاسمي.

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