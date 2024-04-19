محمد بن ثعلوب: بدء تنفيذ توجيهات هزاع بن زايد لنقل جماهير العين إلى السعودية

المصدر: وام

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أكد سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي، عضو مجلس الشرف رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للاستثمار، أن الشركة باشرت تنفيذ توجيهات سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس نادي العين ومجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، بتوفير 3 طائرات خاصة لنقل جماهير النادي إلى السعودية لمساندة فريق العين في مباراته أمام شقيقه الهلال السعودي الثلاثاء المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وقال: "إن مؤازرة جماهير نادي العين وكل محبي ممثل الإمارات في البطولة القارية في إطار الروح الرياضية، أثرت كثيرا في النتيجة الإيجابية في جولة الذهاب، تتويجاً لرعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، لتحقيق تطلعات الرياضة الإماراتية التي تحظي باهتمام ودعم القيادة الرشيدة".

وثمن رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للاستثمار، جهود الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، التي كان لها الأثر الملموس في نجاحات فريق العين تطلعاً للتمثيل المشرف لكرة القدم الإماراتية في البطولة الآسيوية التي فاز بها نادي العين في 2003، مشيداً بدور مكتب شؤون الجماهير بالنادي.



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