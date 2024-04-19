هزاع بن زايد يوجه بتوفير 3 طائرات لجماهير العين إلى الرياض

المصدر: العين - طلحة عبدالله

ت + ت - الحجم الطبيعي

وجه سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي ومجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، بتوفير ثلاث طائرات خاصة، لجماهير نادي العين، من أجل مساندة الفريق في مباراته الآسيوية المقبلة أمام «شقيقه» الهلال السعودي والمقررة الثلاثاء المقبل بالعاصمة الرياض، ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وأعرب الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، عن شكره وتقديره لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، على الرعاية السامية والدعم السخي للنادي من أجل تحقيق طموحاته في التمثيل المشرف لكرة القدم الإماراتية بالبطولة الآسيوية.

ووجه رئيس اللجنة التنفيذية، شركة نادي العين للاستثمار بالعمل على تجهيز الترتيبات اللازمة لتنظيم رحلات الطيران الخاصة بجماهير نادي العين إلى الرياض، والتنسيق مع نادي الهلال لشراء كافة التذاكر المخصصة للأمة العيناوية في استاد المملكة أرينا، والذي من المقرر أن يشهد مباراة إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا، والبدء في إجراءات تسجيل الراغبين في السفر لمساندة ممثل الوطن عن طريق مكتب شؤون الجماهير.

وامتدح الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، مردود اللاعبين في مباراة الذهاب أمام الهلال، مؤكداً: «جميع أعضاء الفريق يدركون جيداً أن المهمة في هذه المرحلة من المسابقة الأقوى للأندية الأبطال على مستوى القارة الآسيوية لم تنتهِ، لأن الفريق تنتظره مواجهة مهمة وحاسمة في الرياض، ولن تكون سهلة بكل تأكيد، وثقتنا كبيرة في الفريق على متابعة نتائجه المشرفة بدوري الأبطال».

وأكمل: «الجماهير العيناوية ومحبو الكرة الإماراتية تمكنوا يوم أمس من صناعة الفارق بالتشجيع المثالي والتأثير الإيجابي للفريق طوال عمر المباراة، كما أن فرق العمل بالنادي في تعاملها الاحترافي وفي التنظيم الرائع للقمة الآسيوية، بعد بضع ساعات من ظروف الأحوال الجوية وأمطار الخير التي هطلت على البلاد حتى فجر يوم المباراة استحقت الإشادة والتقدير، والتي حصلت عليها من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم».

كما أشاد رئيس لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، بالجهود المخلصة للمنظومة الرياضية بالدولة من المؤسسات الرياضية ممثلة في اتحاد الكرة ورابطة المحترفين والأندية الرياضية ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في توفير كل الدعم لنادي العين في مسيرته الناجحة.

تألق

وأسعد العين الشارع الرياضي الإماراتي بانتصار مستحق وقوي على الهلال السعودي بأربعة أهداف مقابل هدفين ولجا شباكه لحظة غفلة ذهنية وتراجع بدني لكنه اقترب كثيراً من بلوغ النهائي القاري للمرة الرابعة في تاريخ مشاركاته الآسيوية بعد أن فعلها في ثلاث نسخ سابقة، وأصبح ممثل الإمارات يحتاج للفوز أو التعادل أو الخسارة بفارق هدف ليعود ببطاقة التأهل.

ولم يخيب زملاء النجم المغربي سفيان رحيمي، ظن جماهيرهم أكثر من 21 ألف متفرج احتشدوا في مدرجات الملعب الفخم واستعرضوا (تيفو) ضخم بعنوان (ليلة الصيد) ليصطادوا الهلال برباعية قاسية برغم الهزة الفنية التي واجهها الفريق البنفسجي بالمسابقات المحلية والتي فقد بسببها المنافسة على لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكذلك دوري المحترفين بعد تراجعه للمركز الثالث بفارق 12 نقطة عن المتصدر ولم يتبق له إلا مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بعد وصوله للنهائي.

عقدة الهلال

ونجح ممثل الإمارات في إلحاق الخسارة الأولى بالهلال السعودي المنتشي بسلسلة من الانتصارات المتواصلة والتي بدأها منذ سبتمبر وبلغت 34 فوزاً قبل أن يصطدم بعنفوان الزعيم الإماراتي وقوة شخصيته التي دائماً ما تظهر في البطولات الكبيرة، ليتجرع طعم خسارة قاسية برباعية، ويصبح عقدة تاريخية لممثل الكرة السعودية، باعتباره أكثر فريق يحقق عليه الفوز بواقع 5 انتصارات دونها الزعيم العيناوي في سجل تاريخ الهلال.

نجوم فوق العادة

وظهر جميع لاعبي العين بصورة متميزة في ملعب المباراة وكانوا نجوماً فوق العادة إذ قاموا بواجباتهم على خير نسق ومارسوا ضغطاً مرعباً على لاعبي الهلال طوال أكثر من 70 دقيقة، ونجحوا في تنفيذ خطة المدرب كريسبو باستغلال الثغرة الواضحة التي يعانيها الهلال في العمق الدفاعي مستغلين سرعة رحيمي في الاختراق، كما فرضوا نظاماً دفاعياً صارماً على مفاتيح اللعب الهلالية وغيبوا نجميه الشهراني والدوسري تماماً ليتم تبديل الأول فيما نجح الثاني بخطف هدف مستغلاً خطأ فادحاً للكوري الجنوبي بارك.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز