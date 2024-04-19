النصر يلحق أول خسارة بشباب الأهلي في 2024

المصدر: دبي -عدنان الغربي

ت + ت - الحجم الطبيعي

واصل النصر أكل «الأخضر واليابس» بقيادة مدربه الهولندي ألفريد شرودر، محققاً سلسلة إيجابية غابت عنه منذ عدة مواسم (8 مباريات دون خسارة منها 7 انتصارات) بعدما فاز على شباب الأهلي بثلاثة أهداف دون رد في مباراة الديربي أول من أمس لحساب الجولة 19 من دوري أدنوك للمحترفين، ليلحق بذلك أول خسارة بـ«فرسان دبي» خلال العام الجاري.

وأكد شرودر أن فريقه حقق النتيجة التي يستحقها بالنظر إلى مجريات المباراة وسيطرته شبه التامة عليها بفضل الأداء القوي للاعبين وثقتهم بأنفسهم، ومعرباً عن سعادته بمستوى النصر وبالطريقة التي لعب بها والفرص العديدة التي أوجدها خلال المباراة. وقال: بالرغم من افتقادنا بعض اللاعبين المهمين لكننا أظهرنا قدرتنا على التحكم في المباراة، وإيجاد الحلول المناسبة لتحقيق ما كنا نتطلع إليه.

وأوضح شرودر أنه ليس من السهل قبول هدف التعادل في الدقائق الأخيرة ثم العودة سريعاً وتحقيق هدف الفوز، ما يؤكد العقلية الجيدة للاعبيه وقوة شخصية الفريق، مشيراً إلى أن النصر واصل اللعب بثقة حتى اللحظات الأخيرة، ما مكنه من التسجيل والفوز، وقال: أشعر بالفخر لتحقيق هذا الفوز العظيم، سنحتفل خلال 24 ساعة فقط ثم نتفرغ للعمل والتركيز على المباراة المقبلة ضد البطائح، نحن متعطشون لتحقيق المزيد من الانتصارات.

كما أثنى المدرب الهولندي بأداء شباب الأهلي وخاصة في منطقة الوسط، حيث يضم مجموعة من أفضل اللاعبين في الدوري، مشيراً إلى أنه بعد حالة الطرد لم تكن المباراة سهلة بالنسبة للنصر، لاسيما أن شباب الأهلي لعب بتوازن وأحكم غلق المساحات.

وأكد الصربي ماركو نيكوليتش مدرب شباب الأهلي أن الفريقين قدما مباراة جيدة لاسيما في الشوط الأول، وقال: استثمر النصر الفرص التي أتيحت له في الشوط الأول ونجح في التقدم مرتين، في المقابل لم نستغل بعض الفرص التي حصلنا عليها ثم عانينا كثيراً بسبب الطرد، وبالرغم من إعادة ترتيب صفوفنا بشكل جيد في الشوط الثاني، كنا نحتاج إلى الهجوم بشكل أكبر ولكن أتيحت لنا العديد من الوضعيات المناسبة للتسجيل لم نوفق في تحويلها إلى أهداف، لقد اكتفينا بتسجيل هدف واحد كمكافأة لنا على جهودنا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز