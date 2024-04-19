رحيمي.. نجاعة هجومية وقوة ضاربة للزعيم

المصدر: العين ـ طلحة عبدالله

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مرة أخرى يظهر النجم المغربي سفيان رحيمي مهاجم نادي العين قوة شكيمته ونجاعته الهجومية قوة ضاربة أمام الأندية السعودية بدوري أبطال آسيا فبعد مساهمته الفاعلة في تحقيق الانتصارات التي ظل يحققها الزعيم خلال المراحل المختلفة من البطولة القارية عاد أول من أمس ليقود الفرقة البنفسجية لتحقيق فوز مبهر وداوٍ على الهلال السعودي بتسجيله ثلاثة أهداف من جملة أربعة فاز بها ممثل الإمارات على المرشح الأول للقب القاري ليكسر سلسلة انتصاراته التاريخية التي بدأها منذ سبتمبر الماضي واستمرت طوال 34 مباراة على التوالي.

وبتسجيله الأهداف الثلاثة في المرمى الهلالي أصبح رحيمي هدافاً للقاءات العين والهلال السعودي بصفة خاصة ومواجهات الأندية السعودية بصفة عامة برصيد 8 أهداف، كما أصبح أول لاعب يسجل الهاتريك ضد الأندية السعودية، وبات هدافاً للعين ببطولة آسيا برصيد 12 هدفاً، وبذلك يكون النجم المغربي ضرب كل العصافير في هذه المباراة.

وكما كان متألقاً في ملعب المباراة ظهر المغربي رحيمي أكثر تألقاً في قاعة المؤتمرات الصحفية بعد تتوجيه رجل المباراة الأول، وعبر من خلال ابتسامة ظافرة عن فخره بأداء زملائه اللاعبين وإسعاد الأمة العيناوية في لقاء الذهاب أمام الهلال السعودي، وقال: استحق فريقنا الفوز على منافس كبير ورائع ولكن علينا أن نبدأ صباح اليوم التالي للمباراة تحضيراتنا لمواجهة الإياب المقررة في الرياض، فالمهمة لم تنته بعد ولابد من متابعة العمل الجيد من أجل التأهل للنهائي.

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