نجوم العين: المهمة لم تنتهِ بعد

المصدر: العين - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعرب نجوم العين عن سعادتهم بالفوز الذي حققوه على الهلال السعودي، وأجمعوا على أن المهمة لم تنتهِ ولا يزال هنا شوط آخر سيقام بالرياض 23 الجاري، مشددين على أهمية وضرورة متابعة العمل الجيد والتركيز من أجل العودة من هناك ببطاقة التأهل للنهائي القاري.

وعبّر قائد الفريق بندر الأحبابي، عن شكره لجمهور العين الذي حضر بكثافة في مدرجات الملعب وساند الفريق بقوة منذ البداية وحتى النهاية، معتبراً أن الفوز الذي تحقق هو هدية لهم من حقهم أن يسعدوا بها، وأوضح أن فرصة التأهل للنهائي قائمة بنسبة النصف مع الهلال السعودي، وعلينا أن نتابع جهودنا بقوة لنحقق حلم الشارع الرياضي الإماراتي بالوصول إلى النهائي، وتحقيق لقب ثانٍ بالبطولة القارية.

وأكد الحارس الدولي خالد عيسى، أن المهمة لن تكون سهلة ويجب ألا ينسينا الفوز الاستعداد بقوة أكبر لأن الهلال في ملعبه لن يكون سهلاً، وأوضح أن الفوز الذي تحقق كان ثمرة جهود جميع اللاعبين في الملعب، بالإضافة إلى المساندة القوية لجمهور العين الذي كان حاضراً كعادته في جميع مباريات الفريق.

وقال كاكو، الذي سجل هدفاً من ركلة جزاء، إن العين كان رائعاً في ملعب اللقاء وقام جميع اللاعبين بواجباتهم على خير نسق وسط مؤازرة جماهيرية كبيرة من أنصارهم، واستحقوا الفوز، ولكن علينا أن ننتبه جيداً لأن الأمور ستكون أصعب في الرياض بلقاء الإياب ولا بدّ من الاستعداد جيداً منذ الآن من أجل العودة ببطاقة التأهل للنهائي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز