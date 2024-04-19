علي مبخوت يعود لتدريبات الجزيرة بعد 33 يوماً من الغياب

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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عاد علي مبخوت مهاجم الجزيرة إلى التدريبات مع فريقه بعد فترة توقف استمرت 33 يوماً، صاحبها الكثير من الجدل بشأن مستقبله مع النادي، وذلك بمشاركته في تدريب أول أمس الذي خضع خلاله لتدريبات فردية خاصة تحضيراً للمشاركة في مباراة الشارقة الأحد المقبل ضمن الجولة 20 من دوري أدنوك للمحترفين.

وكان الهداف التاريخي للكرة الإماراتية، قد توقف عن مزاولة نشاطه مع ناديه منذ مباراة اتحاد كلباء يوم 14 مارس الماضي بعد استبداله بين شوطي اللعب، وأكدت الأنباء حينها أنه دخل في نقاش مع مدرب الفريق السابق ميريل رادوي، وأنه لن يعود مجدداً للتدريبات، ورجحت أنباء رحيله عن النادي مع نهاية الموسم.

وفيما يبدو أن جهود الفرنسي غريغوري المدرب الحالي للفريق والذي تم تكليفه بالمهمة مؤخراً، كان لها تاثير إيجابي في عودة مبخوت وانتهاء الأزمة في خبر سار لجماهير الجزيرة التي كانت قد شددت على أهمية حل مشكلته وعودته خاصة مع تراجع نتائج الفريق الذي غاب عن تحقيق الانتصارات في الجولات الست الماضية من بطولة الدوري بخسارته في 4 وتعادله في مباراتين ما أدى إلى تراجعه في جدول الترتيب إلى المركز الثامن برصيد 22 نقطة.

ويرجح أن يتواجد علي مبخوت ضمن قائمة الفريق في مباراة الشارقة، والدفع به في شوط اللعب الثاني، حسب رؤية الجهاز الفني نسبة للثقل الفني الكبير الذي يتمتع به الهداف الأول للفريق، والحاجة إلى جهوده في خط المقدمة، إضافة إلى أهمية اللقاء الذي يسعى خلاله الجزيرة لمعانقة الفوز الأول في العام الجاري.

وأحرز علي مبخوت 9 أهداف في النسخة الحالية من بطولة الدوري خلال 13 مباراة ويحتل المركز الرابع في قائمة هدافي الفريق ويمتلك الفرصة للمنافسة على التتويج بلقب الهداف رغم غيابه السابق، حيث تفصله 4 أهداف فقط للحاق بمتصدري القائمة عمر خريبين مهاجم الوحدة وفابيو ليما لاعب الوصل.

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