«الأولمبي» يواجه اليابان بطموح الوصول إلى أولمبياد باريس

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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يبحث منتخبنا الوطني الأولمبي، عن التمسك بأمل تخطي المجموعة الثانية من نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً لكرة القدم «قطر 2024»، عندما يلتقي نظيره الياباني في السابعة والنصف من مساء اليوم (توقيت الإمارات)، على ملعب استاد جاسم بن حمد في الدوحة، ويسبق مباراتنا، اللقاء الثاني ضمن ذات المجموعة، ويجمع الصين وكوريا الجنوبية في الخامسة مساءً، على ملعب استاد عبدالله بن خليفة.

وتتشارك اليابان وكوريا ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط لكل منهما، في حين لا زال رصيد «الأبيض الأولمبي» والصين خالياً من النقاط، بعد خسارة منتخبنا أمام كوريا بهدف وحيد في الجولة الأولى للمجموعة، والتي شهدت خسارة الصين أمام اليابان، بالنتيجة نفسها، وسيفتقد المنتخب الياباني اليوم، مدافعه ريويا نيشيو، بعد تعرضه للطرد أمام الصين.

ويطمح منتخبنا الوطني، إلى استعادة التوازن من أجل تعويض خسارة المباراة الأولى، وتحقيق نتيجة إيجابية تبقيه في دائرة المنافسة على بطاقة الوصول إلى دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، ويأمل مارسيلو برولي مدرب «الأبيض الأولمبي»، في أن يظهر منتخبنا بصورة أفضل أمام اليابان، وقال المدرب: «قلبنا صفحة المباراة الأولى، واستعددنا للمباراة الثانية أمام اليابان، وسعينا إلى تحديد نقاط القوة والضعف لدى المنافس، وسنحاول استغلال نقاط الضعف لديه».

وتجدر الإشارة إلى أن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية ستقام يوم الاثنين المقبل، حيث يلتقي منتخبنا مع الصين، واليابان مع كوريا الجنوبية، وإلى أن المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة في البطولة، تتأهل مباشرة لتمثيل قارة آسيا في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، في حين ينتقل صاحب المركز الرابع لخوض مباراة الملحق العالمي أمام منتخب غينيا ممثل قارة أفريقيا.

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