اتحاد الكرة ينظم ورشة عمل قانونية

المصدر: دبي - البيان

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انطلقت أمس ورشة العمل القانونية التي ينظمها اتحاد الإمارات لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» وتستمر لمدة يومين، بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين، وتتناول الورشة اللوائح والقوانين المنظمة لكرة القدم على المستوى الدولي، وتتناول آخر المستجدات فيما يتعلق بتشريعات كرة القدم في مختلف المجالات.

وسلط الخبير دان كيرشليشنر، الضوء على مستجدات تشريعات محكمة كرة القدم، ويتناول بعض النماذج من القضايا، تليها جلسة استعراض أحدث التشريعات الخاصة بمحكمة التحكيم الرياضية، ويقدمها المحاضر الكساندر جاكوب.

وتناولت المحاضرة الرابعة تجربة غرفة المقاصة الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم، في عامها الأول، وتطرقت إلى التحديات والصعوبات التي تواجهها والدروس المستفادة من التطبيق، وتحدث فيها سيزار شابارو، فيما واختتم اليوم الأول بمحاضرة حول لائحة وكلاء اللاعبين قدمها جان كلينر.

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