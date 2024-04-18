هزاع بن زايد يوجه بتوفير 3 طائرات لجماهير العين إلى الرياض

المصدر: العين- البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

وجه سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي ومجلس الشرف العيناوي، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، بتوفير ثلاث طائرات خاصة، لجماهير نادي العين، من أجل مساندة الفريق في مباراته الآسيوية القادمة أمام شقيقه الهلال السعودي والمقررة الثلاثاء المقبل بالعاصمة الرياض ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وأعرب الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، عن شكره وتقديره لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي ومجلس الشرف العيناوي، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، على الرعاية السامية والدعم السخي للنادي من أجل تحقيق طموحاته في التمثيل المشرف لكرة القدم الإماراتية بالبطولة الآسيوية.

ووجه رئيس اللجنة التنفيذية، شركة نادي العين للاستثمار بالعمل على تجهيز الترتيبات اللازمة لتنظيم رحلات الطيران الخاصة بجماهير نادي العين إلى الرياض، والتنسيق مع نادي الهلال لشراء كافة التذاكر المخصصة للأمة العيناوية في إستاد المملكة أرينا والذي من المقرر أن يشهد مباراة إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا، والبدء في إجراءات تسجيل الراغبين في السفر لمساندة ممثل الوطن عن طريق مكتب شؤون الجماهير.

وامتدح الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، مردود اللاعبين في مباراة الذهاب أمام الهلال، مؤكداً: “جميع أعضاء الفريق يدركون جيداً أن المهمة في هذه المرحلة من المسابقة الأقوى للأندية الأبطال على مستوى القارة الآسيوية لم تنته، لأن الفريق تنتظره مواجهة مهمة وحاسمة في الرياض ولن تكون سهلة بكل تأكيد وثقتنا كبيرة في الفريق على متابعة نتائجه المشرفة بدوري الأبطال”.

وأكمل: الجماهير العيناوية ومحبي الكرة الإماراتية تمكنوا يوم أمس من صناعة الفارق بالتشجيع المثالي والتأثير الإيجابي للفريق طوال عمر المباراة، كما أن تعامل فرق العمل الاحترافي بالنادي في التنظيم الرائع للقمة الآسيوية، بعد بضعة ساعات من ظروف الأحوال الجوية وأمطار الخير التي هطلت على البلاد حتى فجر يوم المباراة استحقوا عليه الإشادة والتقدير والتي حصلوا عليها من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

كما أشاد رئيس لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، بالجهود المخلصة للمنظومة الرياضية بالدولة من المؤسسات الرياضية ممثلة في اتحاد الكرة ورابطة المحترفين والأندية الرياضية ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في توفير كل الدعم لممثل الدولة الوحيد خلال مهمته الوطنية ونسأل الله العلي القدير السداد والتوفيق.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز