نيناد فانيك: مباراتنا مع "الإمارات" الفرصة الأمثل لإظهار أحقية حتا بالبقاء مع "المحترفين"

المصدر: دبي-علي شدهان

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شدد الصربي نيناد فانيك، مدرب فريق حتا الأول لكرة القدم، على أن مباراة فريقه السبت أمام ضيفه الإمارات في الجولة 20 من دوري ادنوك للمحترفين في الإمارات، هي الفرصة الأمثل لإظهار أحقية فريق حتا في البقاء في دوري المحترفين موسما آخر، مشيرا إلى جاهزية فريقه لخوض المباراة.

الفرصة الأمثل

وقال فانيك: مستعدون لخوض المباراة، وهي الفرصة الأمثل لإظهار مقدرة حتا، واحقيته في البقاء في دوري المحترفين، ولا أريد أن أضع الفريق تحت الضغوطات، لكن كرة القدم بصورة عامة فيها ضغوطات، اولويتنا خوض المباراة بجاهزية بنسبة مئة في المئة لتحقيق الهدف المطلوب.

رصيد النقاط

وأضاف فانيك: نفتقد سلطان البدواوي ومحمد عبدالرحمن لالتحاقهما مع المنتخب الأولمبي، الجميع يفكر بمصلحة فريق حتا، ونأمل أن يكون فوزنا الثاني على حساب الإمارات أيضا بعدما حققنا فوزنا الأول أمامه في الدور الأول من الدوري، لا بد من أن نكون في حالة تركيز عالية، وعدم ارتكاب أي أخطاء أمام منافس قريب منا في رصيد النقاط، وعلينا استثمار الفرص المتاحة بصورة أفضل.

المركز 14

وقبل مباراة السبت، يحتل فريق حتا المركز 14 الأخير في لائحة الترتيب العام لفرق الدوري برصيد 5 نقاط، جمعها من الفوز على الإمارات بأربعة أهداف لهدفين في الجولة السابعة، والتعادل بهدف لمثله مع عجمان في الجولة التاسعة، والتعادل سلبيا مع البطائح في الجولة 11 من البطولة، فيما يقف فريق الإمارات في المركز 13 برصيد 9 نقاط.



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