"رابطة المحترفين" توقع اتفاقية شراكة مع "تشيليز" لتعزيز تقنيات الترفيه

المصدر: وام

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أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية عن إبرام اتفاقية شراكة مع تشيليو Chiliz، المزود الرائد لتقنية البلوك تشين blockchain في صناعة الرياضة والترفيه.

تهدف الاتفاقية إلى تعزيز تقنيات الترفيه المقدمة لعشاق كرة القدم عبر أحدث وسائل التكنولوجيا وتحديداً تقنية web3.

ستشهد المرحلة الأولى من هذه الشراكة الممتدة لعدة سنوات، قيام الطرفين باستكشاف مجموعة واسعة من التطبيقات، وستقوم تشيليز ورابطة المحترفين الإماراتية بتطوير لعبة كرة قدم الفانتاسي، التي تعتمد على الويب 3، مع الاستفادة من تقنية blockchain لتقديم تجربة فريدة ومتكاملة للجماهير حول العالم.

وستتاح للمشجعين الفرصة لامتلاك كرات حصرية موثقة لتسجيل الأهداف في المباريات، وستتوفر قريبا تفاصيل حول كيفية تطبيق هذه المبادرة، مع خطط لضمان الوصول العادل والمنصف إلى المشجعين حول العالم.

ويعد هذا التعاون مع تشيليز جزءا من الجهود الإستراتيجية التي تبذلها رابطة المحترفين الإماراتية لتعزيز تفاعل المشجعين وتوسيع نطاق حضورها العالمي.

وتعزز هذه الشراكة التزام تشيليز بدعم كرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن خلال الشراكة مع رابطة المحترفين الإماراتية، لا تهدف تشيليز إلى جلب التكنولوجيا المتقدمة إلى الدوري فحسب، بل تسعى أيضا إلى المساهمة في نمو شعبية كرة القدم داخل الإمارات.

وقال وليد الحوسني، المدير التنفيذي لرابطة المحترفين الإماراتية:" يسعدنا أن نعلن عن هذه الشراكة مع "تشيليز" في اتفاقية ستمدد لعدة سنوات قادمة، وتأتي بالمقام الأول من أجل تقديم خدمات تقنية جديدة ومتطورة للجماهير، القلب النابض للعبة كرة القدم ومسابقاتنا، وهو أمر نابع من إستراتيجية الرابطة التي تسعى دائما إلى الريادة في عالم الاحتراف، وتوفير كل ما هو جديد وفريد في دوري أدنوك للمحترفين".

وأضاف : " تأتي هذه الشراكة وفق الخطة الإستراتيجية للرابطة لتوسيع نطاقنا العالمي، ووضع معايير جديدة للابتكار التكنولوجي في عالم الرياضة " .

وقال ألكسندر دريفوس، الرئيس التنفيذي لشركة Chiliz وSocios.com “ يعد التعاون مع رابطة المحترفين الإماراتية رئيسيا لشركتنا، حيث نواصل الريادة في دمج تقنيات web3 في كرة القدم، ونحن ملتزمون بتعزيز تجربة المشجعين من خلال هذه المنصات المبتكرة ونتطلع إلى المساهمة في نمو ونجاح كرة القدم في المنطقة الأوسع من خلال الاستفادة ليس فقط من التكنولوجيا والخبرة لدينا ولكن أيضا شبكتنا الرائعة في صناعة الرياضة العالمية”.

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