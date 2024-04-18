اتحاد الكرة و"الفيفا" ينظمان ورشة عمل قانونية عن مستجدات اللوائح الدولية

المصدر: البيان

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بدأت اليوم في فندق موفنبيك بدبي ورشة العمل القانونية التي ينظمها اتحاد الإمارات لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم"الفيفا" ، للفترة من 18 و19 ابريل 2024، بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين، وتتناول الورشة اللوائح والقوانين المنظمة لكرة القدم على المستوى الدولي، وتسلط الضوء على آخر المستجدات فيما يتعلق بتشريعات كرة القدم في مختلف المجالات.

وفي بداية الورشة, رحّب محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم، بالخبراء والمشاركين, وتمنى لهم التوفيق والاستفادة من هذا الملتقى القانوني المهم. ثم قدم الخبير جان كلينر مدير تنظيم كرة القدم في فيفا كلمته.

في الجلسة الثانية, سلط الخبير دان كيرشليشنر، الضوء على مستجدات تشريعات محكمة كرة القدم، ويتناول بعض النماذج من القضايا، تليها جلسة استعراض أحدث التشريعات الخاصة بمحكمة التحكيم الرياضية، ويقدمها المحاضر الكساندر جاكوب.

وتناولت المحاضرة الرابعة تجربة غرفة المقاصة الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم، في عامها الأول، وتطرقت إلى التحديات والصعوبات التي تواجهها, والدروس المستفادة من التطبيق، وتحدث فيها سيزار شابارو، فيما وختتم اليوم الأول بمحاضرة حول لائحة وكلاء اللاعبين, قدمها جان كلينر.

تتواصل فعاليات ورشة دبي القانونية في اليوم الثاني، حيث تنطلق الجلسة الافتتاحية في العاشرة صباحاً، ويقدمها شادي اسكندر المستشار القانوني لاتحاد الإمارات لكرة القدم، وفي الجلسة الثانية, يتناول هيكتور نافارو الانتقالات الدولية للاعبين القصر دون 18 سنة، ويتحدث في الجلسة التالية اندريا مينيسينو عن تغيير أهلية اللاعبين، فيما يختتم الخبير جان كلينر الورشة بكلمة في الساعة الثانية عشر.

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