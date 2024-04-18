الإماراتية روضة المنصوري أول حكمة تقود مباريات في بطولة كروية خليجية

المصدر: وام

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قادت الحكمة الإماراتية روضة المنصوري مباراة منتخبي الكويت والبحرين، ضمن منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الخليجية الأولى الشباب "الإمارات 2024"، لتكون المرة الأولى التي تقود فيها الصافرة التحكيمية من العنصر النسائي مسابقة كروية رسمية في البطولات الخليجية.

واستطاعت روضة المنصوري إدارة المواجهة بنجاح، بفضل سجل خبرتها الممتد على مدار سنوات، بداية من إدارة مواجهات في دوريات الفئات السنية في الإمارات، ومرورا بقيادتها لإحدى مباريات دوري الدرجة الأولى مطلع الموسم الحالي، في سابقة هي الأولى من نوعها أيضاً.

وأكدت أمل بوشلاخ، عضو اللجنة المنظمة عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن نجاح روضة المنصوري، يجسد حرص اتحاد الكرة على إتاحة الفرصة للعنصر النسائي على المشاركة في إدارة مباريات كرة القدم للرجال، بجانب إدارة مباريات كرة القدم للسيدات.

وأشادت بوشلاخ بأداء الحكمة الإماراتية وأكدت ان منح الحكمات فرصة في مثل هذه المحافل يساعدهن على اكتساب الخبرة ونيل فرصة المشاركة في إدارة مباريات على المستوى الخارجي.

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