الأبيض الأولمبي يُواجه نظيره الياباني في كأس آسيا

المصدر: البيان

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يواجه منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم نظيره الياباني في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً المقامة حالياً في العاصمة القطرية الدوحة, وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم غد الجمعة ( بتوقيت الإمارات ) على ستاد جاسم بن حمد لحساب المجموعة الثانية.

واختتم الأبيض الأولمبي تحضيراته لمواجهة الغد بأداء حصة تدريبية بقيادة مارسيلو برولي وجهازه المساعد بمشاركة كافة اللاعبين ، حيث حرص برولي على معالجة النقاط التي ظهرت في المباراة الماضية أمام منتخب كوريا الجنوبية, والتي خسرها منتخبنا بهدف دون مقابل في الوقت المحتسب بدل الضائع.

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