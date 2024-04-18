حارب سهيل ينضم إلى بعثة «الأبيض الأولمبي» في الدوحة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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التحق حارب عبدالله سهيل لاعب شباب الأهلي، ببعثة منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم في العاصمة القطرية الدوحة، المشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً «قطر 2024»، وذلك بعد ساعات من خسارة «الأبيض الأولمبي» بهدف وحيد أمام منتخب كوريا الجنوبية مساء أول من أمس، في مباراته على ملعب استاد عبدالله بن خليفة في الدوحة، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية، وذلك بعد أن سيطر التعادل السلبي على نتيجة المباراة حتى الدقيقة 4 من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، عندما سجل لي يونغ-جون هدف الفوز للمنتخب الكوري.

وقال مارسيلو برولي مدرب منتخبنا: «من البداية كان كل شيء يسير بحسب الخطة، ولكن الأمور تغيرت في الدقائق الأخيرة، ولم تسر الأمور في صالحنا، ونحن جعلنا الأمور صعبة على منتخب كوريا الجنوبية من خلال التنظيم الجيد، والمنافس معروف بالاعتماد على السيطرة، ولكننا تمكنا من إيقافهم من خلال اللعب بالطريقة التي نريد، وأريد أن أشير إلى أن المنتخب الكوري كان يستعد منذ بعض الوقت، وهو معتاد على اللعب مع بعض، وهو أمر لم يكن متاحاً بالنسبة لنا».

عوامل

وشهدت المباراة الثانية ضمن المجموعة الثانية أيضاً مساء أول من أمس، فوز اليابان على الصين بهدف وحيد، في مباراتهما على ملعب استاد جاسم بن حمد، وشدد غو أويا مدرب منتخب اليابان، على ضرورة التطلع للمباراة الثانية، وقال: «كانت المباراة صعبة للغاية، وقدم اللاعبون كل ما بوسعهم من أجل الحصول على النقاط الثلاث، والآن أريد أن نتطلع إلى المباراة التالية، وطرد لاعبنا جعلت المباراة صعبة جداً، ولكننا قمنا بتغيير أسلوب اللعب، وقام اللاعبون بعمل جيد، وهذا الفوز مهم جداً وثمين بالنسبة لنا».

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