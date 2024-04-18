عبدالرحمن علي: حتا متمسك بالبقاء في دوري المحترفين

المصدر: دبي - علي شدهان

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لفت عبدالرحمن علي، «كابتن» فريق حتا الأول لكرة القدم، إلى أن «الإعصار» متمسك وبقوة بأمل البقاء في دوري ادنوك للمحترفين في الإمارات موسماً آخر رغم صعوبة موقفه في لائحة الترتيب العام لفرق البطولة، واحتلاله المركز 14 والأخير برصيد 5 نقاط فقط جمعها من الفوز على مضيفه فريق الإمارات بأربعة أهداف لهدفين في الجولة السابعة، والتعادل بهدف لمثله مع مضيفه عجمان في الجولة التاسعة، والتعادل سلبياً مع ضيفه البطائح في الجولة 11 من الدوري.

وضع صعب

وقال عبدالرحمن علي: كرة القدم بلا أمل ليست اللعبة التي يعشقها الناس، نعم، وضع فريقنا صعب من ناحية رصيده من النقاط، ومركزه في لائحة الترتيب العام لفرق الدوري، لكن ما زلنا نتمسك وبقوة بأمل البقاء في المحترفين موسماً آخر، فرصة بقاء فريق حتا، بأيدينا كلاعبين، وعلينا تقديم أفضل ما لدينا، ونحن متماسكون، ونعمل بحرص مع الجهازين الفني والإداري، ومع إدارة النادي من أجل تحقيق هدف جميع أبناء نادي حتا، وهو ضمان البقاء مع «المحترفين».

الفريق الواحد

وعن الأسباب التي أدت إلى «تعقيد» موقف حتا في دوري ، أجاب عبدالرحمن علي بالقول: بكل تأكيد أن هناك أسباباً، لكن نحن الآن في مرحلة العمل الجاد بروح الفريق الواحد من أجل تلافي الهبوط، والتمسك بفرصة البقاء في دوري المحترفين.

وأضاف علي: أمامنا 8 مباريات، وعلينا كلاعبين، اللعب بروح «قتالية» عالية لحصد النقاط، وتحقيق الهدف المطلوب، وهو تجنب الهبوط، وضمان البقاء في دوري المحترفين في الموسم المقبل، وهذا لا يتحقق إلا باللعب بإصرار وعزيمة وتركيز من قبل جميع اللاعبين، وتطبيق رؤية المدرب داخل الملعب طوال دقائق المباريات.

فرصة

وحول حجم مسؤولية اللاعبين عن وضع فريق حتا الحالي، قال عبدالرحمن علي: نحن كلاعبين نتحمل ما لا يقل عن 70 % من حجم مسؤولية الوضع الحالي لفريقنا في لائحة الترتيب العام لفرق الدوري، علينا كلاعبين، الاستمرار بتقديم مستويات متصاعدة في كل المباريات، وعدم ارتكاب أي أخطاء أو هفوات، لأن ذلك يقلل حظوظنا في البقاء مع «المحترفين» في الموسم المقبل.

وبشأن المطلوب لتحقيق هدف بقاء فريق حتا مع «المحترفين»، قال عبدالرحمن علي: المطلوب هو أن نحقق الفوز في غالبية المباريات الـ 8 المتبقية لنا في الدوري، وهذا ليس مستحيلاً رغم أنه مطلب صعب في ظل الوضع الحالي لفريقنا في البطولة.

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