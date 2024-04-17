النصر يتخطى شباب الأهلي بثلاثية ويضعف حظوظه في المنافسة على اللقب

المصدر: دبي-عدنان الغربي

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تغلب النصر على شباب الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة "الديربي القديم" التي جمعتهما مساء اليوم، على استاد آل مكتوم لحساب الجولة 19 من دوري أدنوك للمحترفين، وأضعف حظوظه في المنافسة على اللقب لمصلحة الوصل، وبهذه النتيجة تقدم العميد إلى المركز الخامس بـ31 نقطة، فيما تجمد رصيد الشباب الأهلي عند النقطة 37 في المركز الثاني.

جاءت المباراة قوية ومفتوحة من الفريقين، حيث أوجد النصر فرصتين سانحتين للتسجيل، الأولى من تسديدة من المغربي عادل تاعرابت والثانية من رأسية للبوسني سمير ميميشيفيتش قبل أن يسجل الإيطالي مانولو غابياديني هدفا ألغاه الحكم بداعي التسلل، وواصل العميد ضغطه على دفاع شباب الأهلي حتى تمكن من افتتاح التسجيل من رأسية سمير ميميشيفيتش في الدقيقة 9 لكن "فرسان دبي" نجح في إدراك التعادل سريعا من تسديدة قوية للايراني سعيد عزت في الدقيقة 12، وضغط النصر مرة أخرى وتقدم من جديد في النتيجة إثر هجمة منظمة من الجهة اليمنى قادها الكولومبي كيفن أغوديلو ثم أنهاها غابياديني بهدف ثان في الدقيقة 31.

وحاول شباب الأهلي الرد عن طريق الثلاثي يوري سيزار و ايغور جيسوس و يحي الغساني لكن دفاع النصر كان يقظا ونجح في حسم نتيجة الشوط الأول 2-1.

وتواصل اللعب سجالا بين الفريقين في الشوط الثاني، وأوجد الفريقان العديد من الفرص تمكن على اثرها مؤنس دبور من تسجيل هدف التعادل لشباب الأهلي في الدقيقة 85 قبل أن يختطف ايساك تشيبانغو هدف الفوز الثالث في الدقيقة 91.

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