العين يُزلزل الهلال السعودي بقوة 4 ريختر

المصدر: العين-طلحة عبد الله تصوير سيف الكعبي

ت + ت - الحجم الطبيعي

وسط حضور جماهيري حاشد بلغ 21226 متفرجا ضرب العين ضيفه الهلال السعودي بقوة وفاز عليه 4-2 مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وتعتبر النتيجة مريحة للعين قبل لقاء الإياب في 23 الجاري، وأوقف العين انتصارات الهلال المتتالية في مختلف المسابقات

سجل أهداف العين المغربي المتألق سفيان رحيمي ثلاثة أهداف (هاتريك) منها هدفين من ركلتي جزاء في الدقائق 6، و26، و 38 وكاكو من ركلة جزاء ثالثة في الدقيقة (55)، وسجل هدف الهلال مالكوم في الدقيقة 50، وسالم الدوسري في الدقيقة 76

دوافع

دخل الفريقان إلى أرضية ملعب المباراة وسط حشد جماهيري كبير وكل منهما يرغب في تحقيق النتيجة التي تعينه في مباراة الإياب 23 الجاري، وسرعان ما هيمن العين على مجريات اللعب وتسيد الملعب طولا وعرضا وهاجم مرمى الضيوف بشراسة لافتة وهو الأمر الذي أربك الهلاليين ليتراجعوا مرغمين إلى منطقتهم، وبرز المغربي سفيان رحيمي، كعادته في مثل هذه المباريات الكبيرة ليخطف الأضواء ويسجل هدفا مبكرا، وتابع تألقه وازعاجه للدفاع الهلالي ليتسبب في ركلة جزاء تصدى لها بنفسه ليعزز تقدم العين بالثاني، قبل أن يعلن الظهير الأيسر أريك لينفرد بالمرمى ويضطر البليهي لعرقلته ليكسب ركلة جزاء ثانية للعين سجل منها رحيمي ثالث أهدافه لينتهي الشوط الأول بتقدم العين بالثلاثة.

الشوط الثاني

مع بداية الشوط الثاني سجل الهلال هدفا مبكرا في غفلة من دفاع العين، وبعدها بدقيقة واحدة طالب لاعبو العين بركلة جزاء بعد عرقلة سفيان رحيمي داخل المنطقة لكن الحكم أمر بمتابعة اللعب قبل أن يتم استدعائه من حكام الفار ليتضح له وجود عرقلة ويحتسب ركلة جزاء سجل منها كاكو، الهدف الرابع.

معنويات

منح الهدف الرابع مزيدا من الحيوية والدافع المعنوي للعين، مقابل احباط وشبه استسلام للهلال الذي ارتبك لاعبوه، وناب القائم الأيمن عن الهلال في التصدي لتسديدة خادعة من كاكو، قبل أن يسجل الهلال هدفا ثانيا بعد خطأ للكوري الجنوبي بارك الذي تبأطأ في ابعاد الكرة ليخطفها سالم الدوسري ويهز الشباك، وضاعت أكثر من فرصة عيناوية قبل أن يعلن الحكم عن انتهاء المباراة بفوز العين 4-2

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز