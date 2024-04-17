"الصافرة الإماراتية".. حضور مميز في البطولات القارية والعالمية

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تواصل الصافرة الإماراتية تألقها في مشاركاتها الإقليمية والقارية والعالمية كافة، وسط إشادة دولية واسعة، وتركيز من قبل الاتحادين الدولي والآسيوي على حضورها الدائم في بطولاتهم كافة، اذ أعلن مؤخراً عن اختيار لجنة الحكام بالفيفا طاقماً إماراتياً ضمن 89 حكماً دولياً لإدارة مباريات في أولمبياد باريس 2024.

ويضم الطاقم كلاً من الدولي عادل النقبي، مع المساعدين الدوليين، أحمد الراشدي، وسبت عبيد.

وخلال العام الجاري، كان حضور الصافرة الإماراتية لافتاً، حيث كانت البداية بنهائيات كأس آسيا 2023، والتي أقيمت يناير الماضي في قطر، وأدار خلالها عدد من قضاة ملاعب الإمارات 8 مباريات، إذ تم اختيار كل من الدوليين عمر آل علي، وعادل النقبي، ومحمد عبد الله حسن، وحسن محمد المهري، ومحمد أحمد يوسف.

وبلغ عدد المشاركات للأطقم الإماراتية في البطولة القارية 8 مباريات، حيث أدارت الأطقم مباريات ماليزيا والأردن، وسوريا وأستراليا، والأردن والبحرين في مرحلة دور المجموعات، ومباراة أستراليا وإندونيسيا في دور الـ16.

وأدار الدولي محمد عبدالله حسن مباراة نصف النهائي في البطولة ذاتها، والتي جمعت الأردن مع كوريا الجنوبية.

كما شارك بعض عناصر التحكيم الإماراتي "حكاماً للفيديو" ضمن الأطقم التي أدارت مباريات أوزبكستان وتايلاند، والسعودية وكوريا الجنوبية، والبحرين واليابان.

وفي كأس آسيا تحت 23 عاماً والمقامة حالياً في قطر أيضاً، اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الاسيوي 4 حكام من الإمارات للمشاركة في إدارة مباريات البطولة، وهم يحيى الملا وأحمد عيسى درويش، والمساعد ياسر سبيل، وحكم الفيديو محمد عبيد خادم.

وفي دوري أبطال آسيا بنسخته الحالية أدار طاقم إماراتي بقيادة الدولي عمر آل علي مباراة أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، وفينتفورت كوفو الياباني، في دور الـ16 من البطولة. كما أدار طاقم إماراتي بقيادة عادل النقبي مباراة جيونبوك هيونداي موتورز وأولسان هيونداي، في ربع النهائي النسخة الحالية من دوري الأبطال آيضا.

واختير الدولي إبراهيم الرئيسي (حكم ميقاتي) ضمن طاقم تحكيم مباراة البرازيل وإيطاليا في نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية "الإمارات 2024" التي أقيمت فبراير الماضي.

وشهدت مباراة نهائي غرب آسيا الثامنة للسيدات، مشاركة حكمة الساحة الدولية الإماراتية خلود الزعابي، في إدارة المباراة كحكم رابع، وذلك بعد إدارتها المباراة الافتتاحية للبطولة التي جمعت منتخبي غوام ونيبال، وقيادتها طاقم التحكيم في مباراة سوريا وفلسطين بالبطولة ذاتها.

وفي التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس آسيا 2027، ومونديال 2026 أدارت أطقم إماراتية 3 مباريات في هذه التصفيات، إذ شارك كل من الحكام عادل النقبي، ويحي الملا، وعمر آل علي، وأحمد يوسف، وحسن المهري، وأحمد عيسى درويش، وعلي راشد النعيمي، وسبت عبيد، وجاسم آل علي، وسعيد المرزوقي، مباريات اليابان وكوريا الشمالية، والصين تايبيه وقيرغيزستان، والصين وسنغافورة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز