العين والهلال.. قمة خليجية في نصف نهائي دوري أبطال آسيا الليلة

المصدر: العين - طلحة عبدالله

ت + ت - الحجم الطبيعي

يستقبل فريق العين شقيقه الهلال السعودي على ملعب إستاد هزاع بن زايد في الثامنة من مساء اليوم الأربعاء في قمة خليجية مثيرة ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وهي المباراة التي تم تأجيلها من أمس إلى اليوم بسبب تقلبات الأحوال الجوية.

ويضع الشارع الرياضي الإماراتي آمالاً عريضة على العين ممثله الأوحد في هذه النسخة من البطولة القارية أملاً في بلوغ النهائي، ومن ثم تكرار سيناريو الفوز باللقب الذي كان حصل عليه في وقت سابق من عام 2003، وذلك برغم تراجع المستوى الفني للفريق البنفسجي خلال الفترة الأخيرة بالمسابقات المحلية.

وعمد مدرب العين خلال الحصة التدريبية الرئيسة إلى تصحيح الأخطاء ومعالجة السلبيات التي شابت أداء الفريق في المباريات السابقة، خصوصاً في الدفاع والوسط، قبل أن يضع لمساته الأخيرة على خطة وتشكيلة مباراة الليلة، والتي يدخلها بصفوف مكتملة بعد عودة مهاجمه التوغولى لابا كودجو، الذي كان غاب عن مباراتي ربع النهائي أمام النصر السعودي، كما عاد أيضاً المغربي سفيان رحيمي بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به خلال مباراة النصر بالدوري.

بالمقابل، أجرى الهلال السعودي تدريبه الرئيس على ملعب المباراة أمس حسب لوائح المسابقة، وحسب وسائل إعلام سعودية سيغيب عن صفوف الفريق الأزرق اليوم لاعبه ناصر الدوسري، بداعي الإصابة التي لحقت به خلال مباراة نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، والذي انتهى بفوز الهلال 4 - 1 أمام اتحاد جدة.

مشوار

تأهل الزعيم العيناوي إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا من بوابة النصر السعودي بتغلبه عليه بركلات الترجيح 3 -1، بعدما تعادلا في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بربع النهائي 4-4، بينما صعد الهلال إلى هذا الدور على حساب على شقيقه اتحاد جدة بالفوز عليه بأربعة أهداف نظيفة في مجموع مباراتي ذهاب وإياب ربع النهائي.

ويملك الفريقان سجلاً مميزاً في البطولة القارية بنظامها الحالي، إذ سبق للعين أن تأهل إلى نصف النهائي في 4 نسخ تأهل منها إلى النهائي 3 مرات وفاز باللقب مرة عام 2003 بينما حل وصيفاً عامي 2005 و2016، وبدوره تأهل الهلال إلى النهائي في 5 نسخ، وفاز باللقب عامي 2019، و2021، وحل وصيفاً أعوام 2014، و2017، و2022. وتتعادل كفة الفريقين في مرات الفوز بواقع 6 انتصارات لكل منهما، بينما حضر التعادل بينهما في مناسبتين خلال 14 مواجهة بالمسابقة القارية، وعلى ملعب إستاد هزاع بن زايد واجه العين الأندية السعودية آسيوياً 12 مباراة فاز في 6 وتعادل 4 وخسر 2 أمام الهلال عام 2019 والنصر عام 2020.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز