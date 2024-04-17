النصر وشباب الأهلي قمة الجولة 19 من دوري المحترفين اليوم

المصدر: دبي- عدنان الغربي، إيهاب زهدي، محمد صادق، ياسر قاسم

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تنطلق اليوم مواجهتان قويتان في الجولة الـ 19 من دوري أدنوك للمحترفين، في الأولى يستضيف النصر جاره شباب الأهلي في «الديربي القديم»، الساعة الثامنة ونصف مساءً على استاد آل مكتوم في قمة مواجهات الجولة، وتعد المباراة بروفة قبل مواجهة الفريقين في نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة بعد أسبوعين.

ويسعى النصر الذي لم يذق طعم الخسارة في مرحلة الإياب لمواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية تحت قيادة مدربه الهولندي ألفريد شرودر والاقتراب أكثر فأكثر من المراكز المتقدمة بعد احتلاله المركز السادس بـ28 نقطة، فيما يتطلع شباب الأهلي صاحب المركز الثاني بـ37 نقطة لتشديد الملاحقة على الوصل المتصدر والحفاظ على آماله في المنافسة على اللقب.

غياب

ويفتقد النصر 9 لاعبين لأسباب مختلفة يتقدمهم ثلاثي المنتخب الأولمبي المكون من علي عبد العزيز ومايد الطنيجي وعبد الله عباس، وخالد جلال للإيقاف لجمعه 3 بطاقات صفراء، وعبد الله توري للإصابة، فيما يغيب عنه أربعة لاعبين بسبب بنود التعاقد معهم وهم أحمد جشك وحمدان الكمالي وسعود عبد الرزاق وعبد العزيز صنقور.

في المقابل، يدخل شباب الأهلي مواجهة النصر، بمعنويات عالية بعدما توج قبل أيام بطلاً لدرع السوبر «الإماراتي – القطري» بالفوز على ضيفه الدحيل 2-1، وبرغبة قوية في الخروج بنقاط المباراة، للاستمرار في الضغط على الوصل، مع تواجد الفريق في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة من 17 مباراة، وهو ما أكد عليه ماركو نيكوليتش مدرب شباب الأهلي، بالتشديد على الأهمية الكبيرة للقاء النصر، وعلى أن «فرسان دبي» يسعون من خلال تلك المواجهة، لمواصلة سلسلة نتائجهم الإيجابية، مشيراً إلى أن الفريق في نسق تصاعدي، ويقدم مستويات جيدة، ونجح في تحقيق 8 انتصارات، وتعادل في مباراة واحدة، خلال آخر 9 مواجهات.

وفي اللقاء الثاني، يستضيف بني ياس على ملعبه بالشامخة في أبوظبي، فريق الشارقة، ضمن مباريات الجولة ذاتها، إذ يطمح بني ياس إلى تجاوز نتائجه السلبية الأخيرة، حيث يحتل الفريق المركز الـ 10 برصيد 19 نقطة، ويريد تفادي الوقوع تحت ضغط التراجع لمراكز أقل.

فوز

من جهته، يبحث الشارقة عن نغمة الفوز الغائبة خلال 4 جولات على التوالي، عندما يحل ضيفاً في السادسة من مساء اليوم على بني ياس ضمن الجولة 19 لدوري أدنوك للمحترفين وهي مواجهة تبدو مهمة لأصحاب الأرض بعد خسارتهم في الدور الأول على ملعب الشارقة 0-5، ويدخل الشارقة المباراة وفي رصيده 29 نقطة في المركز الخامس وابتعد كثيراً عن المنافسة على مراكز المقدمة نتيجة خسارته 9 نقاط على التوالي في آخر 4 جولات ابتداءً من الخسارة من الوصل ثم التعادل مع النصر والعين والإمارات وكان آخر فوز حققه الفريق الشرقاوي في الجولة الأولى للدور الثاني على اتحاد كلباء، ويغيب عن صفوف الفريق في مباراة بني ياس 3 من عناصره الأساسيين هم كايو لوكاس وفراس بالعربي وعثمان كمارا بسبب الإصابة، واستعد الفريق لمواجهة بني ياس بخوض 3 تدريبات بعد راحة قصيرة عقب عودته من الدوحة وخوض مباراة كأس السوبر الإماراتي القطري مع العربي، ويحاول المدرب كوزمين أولاريو تحقيق فوز معنوي في مباراة بني ياس يعيد البريق للفريق لا سيما بعد خسارة الألقاب التي أحرزها الموسم الماضي وزاد عليها خسارته الأخيرة من العربي القطري.

وخاض الشارقة 23 مباراة مع بني ياس في عصر الاحتراف، فاز في 12 منها وخسر 5 لصالح منافسه وتعادل الفريقان في 6 مباريات.

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