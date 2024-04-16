الوصل يقترب أكثر من التتويج بدرع الدوري

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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اقترب الوصل من الوصول إلى منصة التتويج بدرع دوري أدنوك للمحترفين في الموسم الجاري، بعد فوزه على ضيفه حتا بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب إستاد زعبيل في انطلاقة الجولة 19 للمسابقة، ليستمر «الإمبراطور» في سلسلة انتصاراته المتتالية، ويبتعد أكثر بالصدارة، ويضيف 3 نقاط لرصيده ويصل للنقطة 51 بالمركز الأول، ويتوقف رصيد حتا عند 5 نقاط بالمركز الأخير، وبات يحتاج الوصل إلى عدد قليل من النقاط في آخر 7 جولات من عمر الدوري ليفوز باللقب، دون انتظار لنتائج شباب الأهلي أقرب منافسيه الذي يحتل المركز الثاني بفارق 14 نقطة، ولكنه لعب مباراة أقل، ولديه مباراة مؤجلة من الجولة 13 أمام حتا، وستلعب في 20 مايو المقبل.

ترشيحات

وتدعم الإحصائيات الرقمية من ترشيحات الوصل للفوز بالدرع دوري هذا الموسم، إذ يحافظ على تغريده منفرداً على القمة منذ الجولة السابعة، وبسلسلة انتصارات وصلت إلى الفوز في 9 مباريات على التوالي مع نهاية مواجهته بالجولة 19، والتي أصبح بعدها أكثر الأندية تسجيلاً للأهداف في الشوط الأول، بالتساوي مع العين وكل منهما سجل 23 هدفاً، والأكثر تسجيلا لثلاثة أهداف أو أكثر في 10 مباريات، كما سجل «الإمبراطور» 10 أهداف في مرمى الفرق الصاعدة، وساهم فابيو ليما في 5 منها بتسجيل 4 أهداف وتمريرة حاسمة، ونيكولاس خيمينيز في 4 منها بتسجيل هدفين وتمريرتين حاسمتين، ولا يزال الفريق الوحيد الذي لم يعرف طعم الهزيمة في المسابقة حتى الآن.

الأمتار الأخيرة

من جانبه، أكد أحمد الشعفار رئيس مجلس إدارة النادي رئيس مجلس إدارة شركة الوصل لكرة القدم، أن الوصل يحترم جميع المنافسين، وسيلعب على تحقيق الفوز حتى آخر مباراة من عمر الدوري، مشيراً إلى أن المسابقة وصلت إلى أمتارها الأخيرة، ولكن لا يزال الوصل يطمح إلى المزيد من الانتصارات، لأن اللقب لا يزال في الملعب، وتوجه بالشكر إلى لاعبي الفريق على المجهود والأداء والنتائج التي يحققها في مبارياته وصولاً إلى لقاء حتا، منوهاً إلى أن الوصل كان يتمنى زيادة غلة أهدافه في الجولة 19، ولكن وقفت العارضة والقائم حائلاً دون ذلك.

شكر

بينما توجه ميلوش مدرب الوصل، بالشكر إلى جماهير الفريق، وطالبهم بالمزيد من الحضور في المباريات القادمة، وتحدث عن لقاء حتا مؤكداً أن الوصل حاول اللعب بشكل قريب من منطقة الجزاء لتسجيل الأهداف، وأنهى المهمة أمام حتا بنجاح، ويفكر الآن في لقاء ضيفه الجزيرة 26 إبريل الجاري، ضمن الجولة 21، بعد تأجيل مباراة الوصل والعين في الجولة 20 لتقام 20 مايو المقبل، موضحاً أن الوصل يتعامل مع كل مباراة على حدة، وأن لقاء الجزيرة المقبل، سيكون مختلفاً عن سابق مواجهتي الفريق، وحسمهما الوصل بالفوز 4-2، في الجولة الثامنة للدوري، و3-0 في ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وأكد أن الوصل إذا قدم أفضل ما لديه، ولعب بتركيز عالٍ، فسيكون قادراً على الخروج بنتيجة إيجابية.

لحظات

في المقابل، قال نيناد فانيك مدرب حتا: «خططنا للضغط على الوصل لحرمانه من التسجيل، ولعبنا بتنظيم دفاعي جيد، ولكننا استقبلنا هدفين بطريقة سهلة وفي لحظات فارقة في آخر دقائق من الشوط الأول، وهو الأمر الذي تكرر كثيراً هذا الموسم، وكنا نسعى لإنهاء النصف الأول من المباراة بالتعادل السلبي، للمزيد من الثقة في الشوط الثاني، والضغط على الوصل، ولكن خسارتنا للشوط الأول، بعثر أوراقنا في النصف الثاني».

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