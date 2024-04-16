كلباء خطوة جديدة نحو البقاء.. والوحدة تأثر بالغيابات

المصدر: كلباء - محمد فضل

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اقترب اتحاد كلباء خطوة من تأمين بقائه مع أندية دوري أدنوك للمحترفين بعد فوزه الصعب على الوحدة بهدف دون رد، ليصل إلى النقطة 20 متقدماً نحو المركز التاسع في انتظار الجولات السبع المتبقية من عمر المنافسة، وواصل «النمور» مشوار التألق في مختلف المسابقات بتجنبه الهزيمة في 4 مباريات متتالية بتحقيق الفوز في الدوري على حتا والوحدة والتعادل مع الجزيرة والفوز على العين في ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وضمان ورقة التأهل للمربع الذهبي والذي يلاقي فيه فريق الوصل.

في المقابل، تأثر الوحدة بالغيابات العديدة في صفوف الفريق، وفشل ولو في العودة بنقطة التعادل من الساحل الشرقي ولربما سيقوم الصربي غوران مدرب «العنابي» بمراجعة حسابات وأخطاء الفريق قبيل قادم المباريات، وعلى الرغم من الهزيمة إلا أن الوحدة حافظ على مركزه الرابع برصيد 34 نقطة.

من جانبه، وصف العراقي غازي الشمري مدرب كلباء الفوز على الوحدة بالمهم لفريقه وقال: اقتناص النقاط الثلاث ليس بالأمر السهل خصوصاً وأن كلباء واجه فريق الوحدة الذي يملك عدداً كبيراً من نجوم دوري المحترفين، موضحاً أن الفوز سيبعد الضغوط عن فريقه، لافتاً إلى أن اللاعبين قدموا مباراة كبيرة على المستوى البدني والتكتيكي إلى جانب تنفيذهم لخطط اللعب وتنفيذ المهام التي أوكلت إليهم.

غيابات

بدوره، أرجع الصربي غوران مدرب الوحدة، النتيجة للغيابات العديدة وسط العنابي وقال: رغم ذلك فالفريق لا يستحق الخسارة بعد أن سيطرنا على معظم مجريات اللقاء، خصوصاً في الشوط الثاني لكن الكرة لم تلج الشباك وقال: نسعى من أجل احتلال مركز متقدم يضمن لنا المشاركة في البطولة الآسيوية إلى جانب حصد لقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي أمام العين، وتابع لازلنا نملك 7 مباريات في الدوري.

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