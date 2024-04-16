الوصل يعبر «الخمسين» في قمة «المحترفين»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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عزز الوصل صدارته لترتيب دوري أدنوك للمحترفين، بتحقيقه الفوز أمس على ضيفه حتا بثلاثة أهداف نظيفة بإستاد زعبيل، ضمن مباريات الجولة 19، سجل الأهداف علي صالح، وفابيو دي ليما، وهاريس في الدقائق 42، و2 من الوقت بدل الضائع للشوط الأول و82، وبهذه النتيجة عبر الوصل حاجز الخمسين نقطة في الدوري ووصل إلى 51 نقطة مواصلاً تغريده منفرداً في القمة فيما توقف رصيد حتا عند 5 نقاط، في المركز 14.

وصدم كلباء ضيفه الوحدة وأعاده لمربع الهزائم من جديد وتفوق عليه بهدف دون رد، أحرز هدف المباراة السلوفيني أندرياس فومبيرجر في الدقيقة 44 ليرتقي كلباء إلى المركز التاسع برصيد 20 نقطة، وبقي الوحدة عند 34 نقطة، وهو الفوز الثاني لكلباء على التوالي بعد تخطيه عقبة حتا في الجولة الماضية.



وتقام في السادسة من مساء اليوم مباراتان في الجولة حيث يستقبل الجزيرة ضيفه خورفكان بإستاد محمد بن زايد، ويشهد إستاد راشد بن سعيد بنادي عجمان لقاء عجمان والبطائح.



ويسعى الجزيرة «22 نقطة» وخورفكان «17 نقطة» لتضميد الجراح والعودة إلى معانقة الانتصارات وعانى «فخر أبوظبي» من نزيف النقاط خلال الجولات الست السابقة التي خسر فيها 4 مباريات وتعادل في مباراتين.



ويأمل خورفكان إلى مسح الصورة المهزوزة بعد تلقي الفريق ثلاث هزائم متتالية أمام الإمارات والوصل والبطائح في ملعبه.



وتحظى مواجهة عجمان والبطائح بأهمية كبيرة لأصحاب الأرض بعد تأخر ترتيبهم وحصل الفريق على 17 نقطة فقط في 17 مباراة، بينما أمن البطائح موقفه بوصوله للنقطة 25، ولعب الفريقان في عصر الاحتراف 3 مرات، فاز عجمان في مباراة، وانتهت مباراتان بالتعادل.

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