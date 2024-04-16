انسحاب الرمس أمام لجنة الانضباط اليوم

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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تناقش لجنة الانضباط باتحاد الكرة خلال اجتماعها اليوم قرار انسحاب نادي الرمس من مسابقة دوري الدرجة الأولى قبل 7 جولات على ختام الموسم الكروي 2023 - 2024، وحسب لائحة الانسحاب فإن القرارات المتوقعة في هذه الحالة تنص على إلغاء نتائج الفريق خلال مرحلة الإياب، وإعلان هبوطه إلى الدرجة الثانية، والمنع من المشاركة لموسمين، فضلاً عن غرامة 300 ألف درهم.

وكانت لجنة المسابقات حذفت مباريات الرمس خلال الدور الثاني، وكان من المفترض أن يلاقي الرمس ضيفه الحمرية، أمس بالجولة 27.

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