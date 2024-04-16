النصر يفتقد 9 لاعبين أمام شباب الأهلي

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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يفتقد فريق النصر 9 لاعبين في مباراة شباب الأهلي غداً بالجولة 19 من دوري أدنوك للمحترفين وهم خالد جلال للإيقاف لجمعه 3 بطاقات صفراء، وعبدالله توري للإصابة، وثلاثي «الأولمبي »علي عبدالعزيز ومايد الطنيجي وعبدالله عباس، ويغيب 4 لاعبين بسبب بنود التعاقد معهم وهم أحمد جشك وحمدان الكمالي وسعود عبدالرزاق وعبدالعزيز صنقور، واشترط شباب الأهلي على النصر في أثناء استعارتهم عدم إشراكهم في مواجهات الفريقين بجميع المسابقات في الموسم الماضي ولكن هذا الشرط تحول إلى بند دائم بعد تعاقد «العميد» معهم في صفقات انتقال حر، وأعرب شرودر مدرب النصر عن استغرابه من حرمان الفريق من جهودهم وقال: الأمر غريب وحينما تعير لاعباً يمكن أن تفرض شروطاً ولكن في حال بيع عقد اللاعب أو التعاقد الحر، فالأمر يختلف.

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