دبا الحصن يحافظ على وصافة «الهواة»

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

ت + ت - الحجم الطبيعي

حافظ فريق دبا الحصن على وصافة ترتيب دوري الدرجة الأولى لكرة القدم «الهواة»، بعد فوزه الصعب على مصفوت بنتيجة 2 - 1 في ختام مواجهات الجولة 27 للدوري، وأحرز الهدفين بولينغ ديمبل وجيلمار داسيلفا في الدقيقتين 73 و78، وسجل للخاسر لياندرو في الدقيقة 82، وبهذه النتيجة وصل دبا الحصن إلى 54 نقطة مقترباً من تحقيق حلم جماهيره بخطف إحدى بطاقتي الصعود لدوري المحترفين.

وفاز يونايتد على غلف يونايتد بهدفين من دون رد أحرزهما لويس مارسيلو وبابي بكاري ليرفع رصيده إلى 43 نقطة، واستعاد غلف اف سي نغمة الانتصارات بالفوز على سيتي 4 - 2.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز