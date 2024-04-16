العين والهلال السعودي.. لقاء الزعيمين في قمة خليجية بنصف نهائي «أبطال آسيا» الليلة 

المصدر: العين - طلحة عبدالله

ت + ت - الحجم الطبيعي

يستقبل العين، في الثامنة من مساء اليوم، شقيقه الهلال السعودي، في ملعب استاد هزاع بن زايد في قمة خليجية مثيرة ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وهو لقاء الزعيمين، حيث يحمل كل منهما لقب « الزعيم» .

ويتوقع أن تحظى المباراة بحضور كثيف لما يتمتع به الفريقان من ثقل جماهيري ، فضلاً عن خصوصية مواجهاتهما وما تحمله من ندية تاريخية.

ويدير المباراة طاقم تحكيم أردني بقيادة أدهم المخادمة، ويعاونه محمد مصطفى الكلاف، وأحمد مؤنس، وتم تكليف الماليزي محمد نظمي حكماً رابعاً، والسنغافوري محمد تاج حكماً لتقنية الفيديو، والأوزبكي كريموف رحيم، حكماً مساعداً بتقنية الفيديو، والتايلاندي شاتارين موجوليسري مراقب معلومات تقنية الفيديو، والصيني لي تي جون مراقباً للحكام، والفلسطيني علي جبريل مراقباً للمباراة.

ويضع الشارع الرياضي آمالاً عريضة على العين ممثله في البطولة القارية، آملاً بلوغ النهائي ومن ثم تكرار سيناريو الفوز باللقب الذي حصل عليه في سنة 2003.

واختتم العين تحضيراته بمران أخير أمس في استاد خليفة بن زايد، عمد فيه مدربه الأرجنتيني هيرنان كريسبو، إلى تصحيح الأخطاء التي شابت أداء الفريق في المباريات السابقة ، قبل أن يضع لمساته الأخيرة على خطة وتشكيلة المباراة التي يدخلها بصفوف مكتملة بعد عودة التوغولى لابا كودجو، الذي كان غاب عن مباراتي ربع النهائي أمام النصر السعودي، كما عاد المغربي سفيان رحيمي بعد تعافيه من الإصابة.

الهلال

وبالمقابل أجرى الهلال السعودي تدريبه الرئيس في ملعب المباراة أمس، ويغيب عن صفوفه ، حسب وسائط إعلام سعودية ناصر الدوسري، للإصابة التي لحقت به في مباراة نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي.

مشوار

وتأهل الزعيم العيناوي إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا من بوابة النصر السعودي، بتغلبه عليه بركلات الترجيـــح 3 - 1، بعدما تعادلا في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بربع النهائي 4 - 4، بينما صعد الهلال إلى هذا الدور على حساب شقيقه اتحاد جدة بالفوز عليه بأربعة أهداف نظيفة في مجموع مباراتي ذهاب وإياب ربع النهائي.

سجل متميز

ويملك الفريقان سجلاً متميزاً في البطولة القارية بنظامها الحالي إذ سبق للعين أن تأهل إلى نصف النهائي في 4 نسخ تأهل منها إلى النهائي 3 مرات وفاز باللقب مرة في سنة 2003 بينما حل وصيفاً في سنتي 2005 و2016، وبدوره تأهل الهلال إلى النهائي في 5 نسخ، وفاز باللقب في سنتي 2019 و2021، وحل وصيفاً في السنوات 2014 و2017 و2022.

14

وتتعادل كفة الفريقين في عدد مرات الفوز بواقع 6 انتصارات لكل منهما بينما حضر التعادل بينهما في مناسبتين في 14 مواجهة جمعتهما بالمسابقة القارية، وفي ملعب استاد هزاع بن زايد واجه العين الأندية السعودية آسيوياً في 12 مباراة فاز في 6 وتعادل في 4 وخسر 2 أمام الهلال في سنة 2019 والنصر في سنة 2020.

وتاريخياً ومنذ أول مشاركة له في دوري أبطال آسيا في وقت سابق من سنة 1999 التقى العين الأندية السعودية في المسابقة القارية 38 مرة، فاز في 17 وخسر 14 وتعادل في 7 مناسبات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز