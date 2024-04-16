«الأولمبي» يواجه كوريا الجنوبية في أولى مبارياته بـ«الآسيوية»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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يبدأ منتخبنا الأولمبي لكرة القدم، في السابعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء، بتوقيت الإمارات، مشواره في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، بلقاء منتخب كوريا الجنوبية، باستاد عبدالله بن خليفة في الدوحة، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثانية من البطولة.

وأجرى منتخبنا تدريبه الأخير في الدوحة أمس، تحت إشراف الأوروغوياني مارسيلو برولي، وجهازه المساعد، وبمشاركة جميع اللاعبين ، وحرص الجهاز الفني على وضع اللمسات الفنية الأخيرة قبل المواجهة الأولى،في المجموعة الصعبة التي تضم أيضاً منتخبي اليابان والصين.

طموح

و أكد مارسيلو برولي، مدرب المنتخب الأولمبي، أن جميع اللاعبين في أتم الجاهزية للمباراة المهمة، أمام منتخب قوي يضم في صفوفه لاعبين مميزين، وأشار إلى أنه يطمح لتحقيق بداية إيجابية مع المنتخب في أول مباراة رسمية له منذ تعيينه مدرباً للمنتخب.

مشاركة

يشارك منتخبنا في النهائيات الآسيوية للمرة الخامسة بعد تصدره للمجموعة السابعة من التصفيات، بعد التعادل مع الصين 0 - 0، ثم الفوز على الهند 3 - 0، ويتطلع منتخبنا إلى تعويض الخروج من دور المجموعات في عام 2022، وتكرار الوصول إلى الدور ربع النهائي كما حدث في نسخ 2013 و2016 و2020، ليكون ذلك خطوة أولى نحو تحقيق هدف الحصول على بطاقة التأهل للمرة الثانية إلى مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، وذلك بعد مشاركة «الأولمبي» في أولمبياد لندن 2012.

مواجهة

ومنتخب كوريا الجنوبية، هو بطل نسخة تايلاند عام 2020، والوحيد الذي وصل إلى ربع النهائي في كل نسخ البطولة السابقة

وتأهل المنتخب الكوري إلى النهائيات بتصدره ترتيب المجموعة الثانية، بعد بداية متعثرة في مشواره بالتصفيات، عندما خسر أمام قطر، لكن المباراة لم تحتسب ضمن الترتيب، وتعافى بعدها ليتغلب على قرغيزستان 1 - 0، وميانمار 3 - 0.

موهبة

ويعد سلطان عادل «19 عاماً»، مهاجم المنتخبين الأول والأولمبي ونادي اتحاد كلباء، أبرز لاعبي «الأولمبي» في النهائيات الآسيوية، بعدما سجل 4 أهداف في آخر 4 مباريات رسمية له مع المنتخب الأول، ليفرض اسمه ضمن أبرز النجوم بين لاعبي الإمارات، بعدما أظهر إمكانات عالية ونضوجاً في مسيرته الدولية القصيرة.

وفي المقابل، يعتبر يوم جي-سونغ، من ألمع المواهب الشابة في الدوري الكوري، بعدما لفت الأنظار بأدائه في المواسم الأخيرة، وساعد نادي غوانغجو في البداية على الصعود إلى دوري الدرجة الأولى عام 2023، بعد تسجيله 9 أهداف، قبل أن يسجل 9 أهداف أخرى في الموسم الماضي، ويسهم في حصول الفريق على المركز الثالث في الدوري، والحصول على بطاقة التأهل للمشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة الموسم المقبل.

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