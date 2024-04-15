حمدان بن مبارك: جهزنا المنتخب الأولمبي للمنافسة على بطاقة أولمبياد باريس

المصدر: دبي - البيان

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أكد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، أن اتحاد الكرة قام بتحضير المنتخب الأولمبي من كافة النواحي لغرض المنافسة على إحدى البطاقات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024» وتكرار إنجاز التأهل إلى «أولمبياد لندن 2012» على الرغم من عدم اكتمال الصفوف نتيجة غياب خمسة عناصر أساسية مؤثرة من ناديي شباب الأهلي والعين.

وقال معالي رئيس اتحاد الكرة: «إن المنتخبات الوطنية في كافة فئاتها يجب أن تبقى أولوية لدى الاتحاد والأندية والجماهير والإعلام، لأنها الواجهة الحقيقية للكرة الإماراتية، وأن كل منتخب يمثلنا في المحافل الرياضية والمنافسات الإقليمية والقارية والدولية هو سفيرنا، مشيراً إلى التزام اتحاد الكرة بدعم جميع المنتخبات الوطنية من خلال تسخير كافة الإمكانات من برامج إعداد ومباريات ودية وغيرها لضمان تحقيق النتائج الإيجابية».

وأكد أن على ناديي العين وشباب الأهلي أن يجعلا كل المنتخبات أولوية في برامجهما، منوهاً بأن كافة المسابقات والبطولات المحلية التي يتم تنظيمها يكون الهدف الأساسي منها هو دعم المنتخبات الوطنية من خلال اكتشاف وتطوير المواهب الكروية، وكذلك تهيئة فرق الأندية لتحقيق إنجازات خارجية تعزز رصيد الكرة الإماراتية.

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