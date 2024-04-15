الوصل يفوز على حتا ويواصل التغريد منفرداً على قمة ترتيب الدوري

المصدر: دبي- إيهاب زهدي- تصوير- سالم خميس

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عزز الوصل صدارته لجدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، بتحقيقه الفوز على ضيفه حتا بثلاثة أهداف نظيفة، وسجلها علي صالح في الدقيقة 42، وفابيو دي ليما في الدقيقة 2 من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وهاريس في الدقيقة 82 من عمر مباراتهما مساء اليوم، على ملعب إستاد زعبيل، ضمن الجولة 19 للمسابقة، ليرفع الوصل رصيده إلى 51 نقطة في المركز الأول، وتوقف رصيد حتا عند 5 نقاط، ويظل في المركز 14 الأخير.

واستحوذ الوصل وحاصر حتا المتكتل دفاعياً في نصف ملعبه، وتصدى القائم الأيمن لمرمى حتا، لتسديدة فابيو دي ليما، وتعامل سالم خيري حارس حتا، بطريقة جيدة مع فرصتين خطيرتين من لاعبي الوصل علي صالح وفابيو دي ليما، قبل أن يتمكن علي صالح من افتتاح التسجيل للوصل في الدقيقة 42، من متابعة رأسية فابيو المرتدة من عارضة مرمى حتا، وأضاف فابيو الهدف الثاني للوصل برأسية في الدقيقة 2 الأخيرة للوقت بدل الضائع، بعد ركلة ركنية لعبت من الجانب الأيسر.

وواصل الوصل الأداء الهجومي الضاغط في الشوط الثاني، وأجرى عدداً من التغييرات بهدف التدوير بين اللاعبين مع سهولة المباراة، ورد القائم الأيمن لمرمى حتا، تسديدة قوية بقدم ديالو في الدقيقة 69، وحول حارس حتا تسديدة علي صالح إلى ركلة ركنية في الدقيقة 81، ولكن أخطأ الحارس وزميله فيرنون في ركلة مرمى، ليخطفها هاريس ويسجل منها الهدف الثالث للوصل في الدقيقة 82، ورد القائم الأيسر لمرمى حتا كرة أخرى للوصل في الدقيقة 85، لتنتهي المباراة بفوز كبير للوصل بثلاثية نظيفة.

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