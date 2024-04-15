جيسوس مدرب الهلال: جئنا للفوز على العين والمهمة صعبة

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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أكد البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق نادي الهلال السعودي، أن مهمة فريقه أمام العين في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا غداً صعبة لأنها في مواجهة فريق كبير بأرضه ووسط جمهوره، وسبق له أن أقصى فريقاً كبيراً هو النصر السعودي من الدور ربع النهائي، وقال في المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة العين والهلال السعودي إن لديهم فكرة جيدة عن العين وحضروا من أجل تحقيق الفوز حتى تكون الأمور أسهل في مباراة الإياب.

وأضاف: فريقنا ظل يعاني خلال الفترة الأخيرة من ضغط المباريات فهو يلعب مباراة كل يومين أو ثلاثة لأنه ينافس على جميع البطولات وهو الأمر الذي اضطرنا لحصر التدريبات على تمارين الاستشفاء لضيق المساحة الزمنية بين المباريات.

وتابع: هذا هو قدر الأندية الكبيرة وأعتقد أن اللاعبين أبلوا حسناً خلال الفترة السابقة وكانوا شجعاناً ونجحوا في تجاوز الظروف بانتصارات متتالية، نأمل أن تستمر حتى نهاية الموسم، بيد أن سلسلة الانتصارات التي حققها الهلال كانت بسبب أننا نتعامل مع كل مباراة على حدة وندخل إلى الملعب دائماً من أجل الفوز، تطلعاً لتحقيق البطولات.

نتائج إيجابية



وأكد البرتغالي وربين نيفيز، لاعب متوسط ميدان الهلال السعودي، أن فريقه قادر على متابعة سلسلة النتائج الإيجابية في مختلف المسابقات بالفوز على العين، وقال: نحاول دائماً أن نقدم أفضل ما لدينا فنحن فريق كبير وعلينا أن نظهر ذلك في جميع المواجهات وسنخوض مباراة العين بمعنويات عالية وثقة كبيرة بعد الانتصارات المتتالية التي ظل يحققها فريقنا في مختلف المسابقات بالفترة الأخيرة، ونلعب دائماً من أجل الفوز ونتعامل مع كل المباريات باحترام وروح قتالية عالية.

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