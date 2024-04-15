الأرجنتيني كريسبو: التركيز واستثمار الفرص طريق العين لعبور الهلال السعودي

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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عبر المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو، المدير الفني لفريق الكرة في نادي العين، عن فخره بوجود فريقه في نصف نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد فترة من الغياب، وقال: نحن مطالبون بالتركيز والقتال والعمل على استثمار الفرص، وهذه هي الأسلحة التي يجب أن نخوض بها المواجهة، وطريقنا لعبور الهلال في مباراة الفريقين غداً، ودائماً أقول للاعبين عليكم أن تقاتلوا من أجل الفوز من دون أن تتخلوا عن فكرة الاستمتاع باللعب.

وأضاف: نعرف الهلال جيداً فهو فريق تم تجهيزه من أجل الفوز في دوري أبطال آسيا، ولكننا أيضاً نؤمن بفريقنا فهو يضم في صفوفه لاعبين متميزين، قادرين على صناعة الفارق وخصوصاً أن العين يمتلك الخبرة والإمكانات التي تؤهله لتحقيق تطلعات جمهوره.

وتابع: المهمة لن تكون سهلة في مواجهة فريق ظل يقدم نفسه بصورة جيدة ويحقق انتصارات متتالية ولكن علينا أن نثق بأنفسنا ونفخر بوجودنا في هذا الدور من المسابقة القارية فهو أمر لا يتكرر دائماً، وأنا متأكد وواثق بقدرة اللاعبين على تقديم عمل جيد في ميدان المواجهة يقودهم لتحقيق النتيجة المأمولة وخصوصاً أننا نلعب في أرضنا وتحت مساندة جماهيرنا التي ظلت تقوم بواجبها بطريقة رائعة وهي تدعم اللاعبين وتساندهم دائماً.

الأفضل

ورحب بندر الأحبابي قائد فريق العين، بنادي الهلال وأكد أن المواجهة ستكون صعبة على الفريقين لأنها في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، ونحن مطالبون بمضاعفة الجهود وتقديم أفضل ما لدينا لإسعاد شيوخنا وجمهور الإمارات عامة والعين خاصة، وقال: نعرف أن الهلال فريق قوي ولكننا سبق أن واجهنا فرقاً قوية أيضاً وحققنا انتصارات بفضل التركيز والحماس، ودائماً نبذل جهوداً أكبر في هذه المواجهات ونثق تماماً بقدرتنا على تحقيق التطلعات، وخصوصاً أننا نتمتع بجمهور وفي وغيور ومحب ظل يساندنا ويشد أزرنا في جميع الأوقات.

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