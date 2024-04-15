النصر يفتقد 9 لاعبين أمام شباب الأهلي .. وشرودر يصف بنود التعاقد بـ"الاتفاق الغريب"

المصدر: دبي-عدنان الغربي

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يفتقد النصر 9 لاعبين في مباراة الديربي ضد شباب الأهلي بعد غد (الأربعاء) لحساب الجولة 19 من دوري أدنوك للمحترفين لأسباب مختلفة من بينهم 4 لاعبين بسبب بنود التعاقد معهم.

وتضم قائمة الغيابات خالد جلال للايقاف لجمعه 3 بطاقات صفراء، وعبد الله توري للإصابة، وثلاثي المنتخب الأولمبي علي عبد العزيز ومايد الطنيجي وعبد الله عباس، فيما يغيب أربعة لاعبين بسبب بنود التعاقد معهم وهم أحمد جشك وحمدان الكمالي وسعود عبد الرزاق وعبد العزيز صنقور، حيث اشترط شباب الأهلي على النصر أثناء استعارتهم منه عدم أشراكهم في المواجهات التي تجمعهم معا في جميع المسابقات في الموسم الماضي لكن هذا الشرط تحول إلى بند دائم بعد تعاقد العميد مع هؤلاء اللاعبين في صفقات انتقال حر بنهاية عقودهم مع شباب الأهلي.

وأعرب الهولندي ألفريد شرودر عن استغرابه الشديد من حرمان لاعبي شباب الأهلي السابقين من المشاركة في المباراة وقال: الأمر غريب ولكن علينا تقبله، عندما تعير لاعبا يمكن أن تفرض مثل هذه الشروط ولكن في حال بيع عقد اللاعب أو التعاقد الحر، الأمر يختلف تماما، بالنسبة لي انه اتفاق غريب ولكن سنتعامل معه، نفتقد 3 لاعبين آخرين التحقوا بالمنتخب الأولمبي لكن هناك أندية أخرى رفضت تسريح لاعبيها.

وأكد شرودر أن الضغوط ستكون على شباب الأهلي الذي يطمح لتشديد الملاحقة على الوصل المتصدر، مشيرا إلى أن النصر المتطور بإمكانه تحقيق الفوز في المباريات الكبيرة بالرغم من الغيابات البارزة في صفوفه.

ويحتل النصر المركز السادس في جدول الترتيب بـ28 نقطة مقابل 37 نقطة لشباب الأهلي في المركز الثاني.

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