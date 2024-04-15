العروبة على بعد 4 نقاط من «المحترفين»

المصدر: رأس الخيمة – محمد فضل

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بات العروبة على بعد 4 نقاط فقط من حسم بطاقة الصعود الأولى لدوري أدنوك للمحترفين، بعد فوزه على التعاون أمس 0-2 في الجولة 27 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم.

سجل الهدفين فاكوندو فونتينا، وسايمون باريوس في الدقيقتين 59، و87، ووصل العروبة إلى 67 نقطة، وتبقت له 6 مباريات بالدوري، وفاز دبا الفجيرة على الجزيرة الحمراء برباعية نظيفة، ووصل للنقطة 49 محافظاً على مركزه الثالث، وتغلب الذيد على الظفرة 2-3، لتتضاءل حظوظ الخاسر في التأهل إلى «المحترفين»، وتجمد رصيده عند 40 نقطة، وارتفع رصيد الذيد إلى 33 نقطة.

وفاز الفجيرة على العربي 1-5، ليرفع رصيده إلى 42 نقطة.

وتقام اليوم 3 مباريات، تجمع مصفوت مع دبا الحصن، وسيتي مع غلف إف سي، ويونايتد مع غلف يونايتد.

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