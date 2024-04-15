الوصل وحتا في تحدي «المتصدر والأخير».. والوحدة يواجه كلباء

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق مباريات الجولة 19 من دوري أدنوك للمحترفين في السادسة من مساء اليوم، بمواجهة الوصل وضيفه حتا «المتصدر والأخير» باستاد زعبيل، تليها في الثامنة والنصف مساءً مباراة اتحاد كلباء وضيفه الوحدة. وكانت مباراتا الفرق الأربعة بالدور الأول شهدت فوز الوصل على حتا 0-5، والوحدة على اتحاد كلباء 1-2.

ويطمح الوصل «48 نقطة» المنتشي بالفوز في الجولة الماضية على عجمان 1-4، إلى تعزيز صدارته للدوري، بينما يأمل حتا «5 نقاط»، صاحب المركز الأخير، العودة من استاد زعبيل بالنقاط الثلاث رغم إدراكه أن مهمته صعبة جداً، كونها أمام المتصدر.

ويلعب فريقا الوحدة واتحاد كلباء بنشوة الانتصارات الأخيرة بعد تفوق «العنابي» على بني ياس بنتيجة 1-3، وهي النتيجة ذاتها التي حققها «النمور» على حتا بملعب الأخير. ويتطلع الوحدة لمواصلة صحوته وتحقيق انتصاره الـ11 في الدوري، وحقق الفريق الفوز بثلاثية على بني ياس في الجولة السابقة، ويأمل تحسين مركزه في جدول الترتيب والقفز نحو المركز الثالث على أقل تقدير رغم صعوبة مهمة المنافسة على اللقب في ظل اتساع فارق النقاط بينه وبين الوصل إلى 14 نقطة.

ويمتلك الوحدة 34 نقطة في المركز الرابع، ولم يتعرض الفريق في آخر 6 مباريات للهزيمة، محققاً الفوز في 4 مباريات، بينما تعادل في مباراتين أمام الشارقة وشباب الأهلي، ويعتمد مدربه غوران على تألق عمر خريبين، الذي ارتقى إلى صدارة قائمة هدافي الدوري «13 هدفاً»، إلى جانب المستوى القوي لثنائي الوسط أحمد نور الله، وآلان ماركيز.

وفي المقابل يأمل العراقي غازي الشمري، مدرب كلباء، مواصلة لاعبي فريقه الأداء المتميز تطلعاً للوصول إلى النقطة 20 للابتعاد أكثر عن منطقة الخطر، إذ يحتل الفريق حالياً المركز العاشر برصيد 17 نقطة، وتشهد صفوف «النمور» عودة عبدالعزيز حمد، الذي تعرض للطرد خلال مباراة الفريق أمام عجمان قبل جولتين.

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