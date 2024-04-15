24 ساعة على انطلاق دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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بدأت طلائع الوفود المشاركة في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب بالوصول إلى الإمارات قبل ساعات من انطلاق الحدث الرياضي الكبير، والذي تستضيفه الإمارات خلال الفترة من 16 أبريل الحالي حتى 2 مايو المقبل، بمشاركة نحو 3500 رياضي ورياضية ويشهد التنافس في 24 لعبة تحت شعار «خليجنا واحد.. شبابنا واعد».

وقبل 24 ساعة على انطلاق الدورة الرياضية الخليجية الأكبر على صعيد جيل المستقبل، تضع اللجان الإماراتية المختصة بالتنظيم اللمسات الأخيرة، مع الوعد بتقديم نسخة استثنائية، في حين تكثفت التحضيرات الفنية للمنتخبات، مما يعد بمنافسات قوية وغير مسبوقة على صعيد هذه الفئة العمرية التي تعني مستقبل الرياضة في كل دولة.

مستقبل

وأكد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة اتحاد الرياضات البحرية، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، أن دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب ركيزة استراتيجية لاستشراف المستقبل.

وأوضح أن تجمع الشباب بدول مجلس التعاون الخليجي على أرض الإمارات يجسد الرؤى الحكيمة لقادة دول التعاون في تعزيز العمل الخليجي المشترك، وتمكين أبناء وبنات دول التعاون من القدرات التنافسية لتعزيز مسيرة التطور والازدهار والتقدم، وترسيخ القوة الناعمة للرياضة في إبراز الإنجازات المختلفة التي تشهدها دول الخليج في المجالات كافة.

معسكر

وانتظم منتخب الإمارات الوطني للناشئين والناشئات للجودو في معسكره، فور وصوله مدينة القيروان التونسية لإقامة معسكر هناك يستمر حتى 22 أبريل الحالي، استعداداً للمشاركة في البطولة، ويخوض منتخب الأمل الإماراتي للجودو عدة تدريبات مشتركة مع المنتخبات التونسية العمرية الشقيقة. واطمأن محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الجودو، خلال اتصال هاتفي مع رئيس البعثة على سلامة الوصول، وانتظام جميع عناصر المنتخبين في التدريبات المكثفة التي بدأت فور وصول البعثة بإشراف الجهاز الفني، وذلك وفقاً للجدول الزمني التي تم الاتفاق عليه، بالتنسيق مع الجهات المعنية في تونس.

مشاركة

كما تابع منتخب الإمارات لألعاب القوى للشباب استعداداته للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية الأولى، من خلال تدريبات مكثفة في معسكره المغلق في نادي ضباط شرطة دبي بمشاركة 46 لاعباً ولاعبة من مختلف التخصصات في الميدان والمضمار يتدربون حتى موعد انطلاقة المنافسات، فيما أكد اتحاد اللعبة ثقته في قدرة اللاعبين على بلوغ منصة التتويج، ومعانقة الميداليات الملونة، ومن ضمنها الذهب في بعض التخصصات.

قائمة

بدوره، أعلن اتحاد الإمارات للغولف اعتماد مشاركة 8 لاعبين ولاعبات في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب. وتقام منافسات الغولف في العاصمة أبوظبي على أرض ملعب نادي أبوظبي للغولف، خلال الفترة من 25 ولغاية 28 أبريل الجاري، وبمشاركة منتخبات السعودية وسلطنة عمان وقطر والكويت، إضافة إلى الإمارات.

وتضم قائمة منتخب الشباب اللاعبين: راشد عصام الجسمي ومحمد أكرم سكيك، وسيد ريان أحمد وتوماس نسبت، فيما ضمت قائمة منتخب الشابات كلاً من آسيا سليم، وفي البلوشي وانكا ماتيو، وجيمي كامير، إضافة إلى المدرب فيصل السرغيني، والمدربة فلورا بيوش، والحكمين سمير الولاني وحسين الولاني، ورئيس اللجنة التنفيذية للبطولة أكرم سكيك، والمدير العام للبطولة خالد مبارك الشامسي، والأمين العام للاتحاد، ورئيس وفد الإمارات اللواء عبدالله السيد الهاشمي.

دعم

وأكد سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، تسخير كل الإمكانات والمرافق الرياضية في دبي، ووضعها في خدمة دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب.

وقال: يدعم مجلس دبي الرياضي كل المبادرات التي تستهدف تطوير الرياضة، وفي مقدمتها الدورات الرياضية لفئة الشباب التي تعد خطوة مهمة لصناعة أبطال قادرين على تمثيل خليجنا في مختلف البطولات والمسابقات الدولية، بما يؤهلهم للوصول إلى أعلى المستويات، والحصول على ميداليات في دورات الألعاب الأولمبية مستقبلاً.

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