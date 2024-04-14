مطر الطاير يهنئ حمدان بن محمد بفوز شباب الأهلي بدرع السوبر الإماراتي القطري

المصدر: دبي - البيان

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رفع معالي مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي أسمى آيات التهاني والتبريكات الى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس نادي شباب الأهلي ، لمناسبة الفوز بدرع السوبر الإماراتي القطري لكرة القدم.

كما هنأ معاليه سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس إدارة نادي شباب الأهلي ومعالي خليفة سعيد سليمان نائب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس إدارة النادي العريق وجمهوره ومشجعيه لمناسبة الفوز بالنسخة الأولى من درع السوبر الإماراتي القطري بعد الفوز على فريق الدحيل القطري بنتيجة 2 – 1 في المباراة التي أقيمت على استاد راشد بدبي.

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