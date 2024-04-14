منصور بن محمد: توجيهات وقيادة حمدان بن محمد تعزز مكانة الرياضة الإماراتية ونادي شباب الأهلي

المصدر: دبي - البيان

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رفع سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس نادي شباب الأهلي، بمناسبة فوز الفريق الأول لكرة القدم بلقب النسخة الأولى من بطولة درع السوبر الإماراتي القطري بعد الفوز على شقيقه فريق الدحيل القطري بنتيجة 2 – 1، في المباراة التي أقيمت على استاد راشد بدبي.

وقال سموه: "ان توجيهات وقيادة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم تعزز من مكانة الرياضة الإماراتية عمومًا ونادي شباب الأهلي وتدعم تحقيق المزيد من الإنجازات لدى النادي العريق حامل لقب بطولة دوري أدنوك للمحترفين وبطل السوبر الإماراتي والذي أضاف لقبًا جديدًا لسجلاته الحافلة بعد فوزه بدرع السوبر الإماراتي القطري إثر مباراة كبيرة جمعته مع فريق الدحيل الشقيق حامل لقب بطولة دوري نجوم قطر للمحترفين".

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