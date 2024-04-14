محمد بن سلطان بن خليفة: "الألعاب الخليجية للشباب" ركيزة استراتيجية لاستشراف المستقبل

المصدر: وام

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أكد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة اتحاد الرياضات البحرية، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية أن دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب ــ التي وتستضيفها الإمارات خلال الفترة من 16 أبريل الجاري إلى 2 مايو المقبل، بمشاركة نحو 3500 رياضي ورياضية يتنافسون في 24 رياضة تحت شعار “خليجنا واحد.. شبابنا واعد” ــ ركيزة استراتيجية لاستشراف المستقبل.

واعتبر الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان أن تجمع الشباب بدول مجلس التعاون الخليجي في أرض الإمارات يجسد الرؤى الحكيمة لقادة دول مجلس التعاون في تعزيز العمل الخليجي المشترك، وتمكين الأبناء والبنات من القدرات التنافسية لتعزيز مسيرة التطور والازدهار والتقدم، وترسيخ القوة الناعمة للرياضة في إبراز الإنجازات المختلفة التي تشهدها دول الخليج في المجالات كافة.

وقال: "بناء الأجيال وتنمية المهارات والارتقاء بالتطلعات للشباب الخليجي من الأولويات المهمة التي تعزز استدامة التطور الرياضي، وثقتنا كبيرة بأن الدورة الأولى للألعاب الخليجية تعمق أواصر المحبة والتعاون بين أبناء دول مجلس التعاون الخليجي، ومنصة مهمة لاكتساب الخبرات".

وأعلن الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان ترحيبه في نادي أبوظبي للرياضات البحرية باستضافة الفعاليات المقررة في أبوظبي، وتقديم جميع المتطلبات التي تساهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات لتنظيم واستضافة الفعاليات الرياضة بأفضل الممارسات العالمية.

وأعرب عن ثقته في تضافر الجهود اللوجستية والفنية والتنظيمية كافة، لدعم نجاح استضافة المنافسات الرياضية في مختلف أنحاء الدولة بفضل البنية التحتية المتكاملة، والمنشآت العصرية بأرقى المعايير العالمية، والكفاءات الإدارية المتميزة.

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