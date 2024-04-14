اتحاد الكرة يُشيد بتعاون الأندية تجاه مشاركة منتخبنا الأولمبي في كأس آسيا

المصدر: دبي – البيان

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أشاد اتحاد الإمارات لكرة القدم لكرة القدم بالأندية التي تعاونت معه تجاه مشاركة منتخبنا الأولمبي في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً التي تقام في العاصمة القطرية, الدوحة, خلال الفترة من 15 أبريل الجاري إلى الخامس من شهر مايو المقبل ، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية 2024 المقررة في باريس الصيف المقبل.

وأعرب عن شكره وتقديره لأندية اتحاد كلباء ، الجزيرة ، الوحدة ، الإمارات ، بني ياس ، حتا ، الشارقة ، الظفرة ، عجمان ، الفجيرة ، النصر ويونايتد على تعاونهم المثمر وموقفهم الإيجابي وحرصهم على دعم المنتخب في الاستحقاق الآسيوي.

فيما أبدى اتحاد الكرة أسفه لقراري ناديي العين وشباب الأهلي بمنع لاعبيهم من السفر والمشاركة مع المنتخب خلال البطولة القارية, وتفضيلهم البطولات المحلية وبطولة آسيا للأندية.

الجدير بالذكر أن لاعبي العين محمد عباس وحازم محمد لم يسمح لهما ناديهما بالسفر مع المنتخب ، وكذلك لم يسمح نادي شباب الأهلي لثلاثة من لاعبيه السفر مع المنتخب ، وهم حمد المقبالي وبدر ناصر وحارب عبدالله ، في حين التحق لاعبان من النادي ببعثة المنتخب ، وهما محمد جمعة المنصوري ومحمد يوسف عتيق

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