العروبة والتعاون في الجولة 27 لدوري «الهواة» اليوم

المصدر: الفجيرة ـ محمد فضل

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تنطلق في السادسة إلا عشر دقائق مساء اليوم الجولة 27 لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم «الهواة»، بإقامة 4 مباريات تجمع التعاون مع العروبة، ودبا الفجيرة مع الجزيرة الحمراء والذيد مع الظفرة، والفجيرة مع العربي.

من جهة أخرى قامت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، بحذف جميع مباريات فريق الرمس في جدول مباريات دوري الدرجة الأولى، من الموقع الرسمي للاتحاد على شبكة الإنترنت، ما يؤكد صحة المعلومات التي تواترت قبل أيام بانسحاب فريق الرمس من الدوري بسبب الضائقة المالية، وربما يؤدي الانسحاب إلى إحداث ربكة بالبطولة.

وكان مقرراً أن يواجه الرمس، الذي يحتل المركز الأخير برصيد 10 نقاط، فريق الحمرية، غداً، ضمن الجولة 27 للدوري، لكن لجنة المسابقات قامت بنشر جدول المباريات من دون التطرق للقاء.

وكانت إدارة نادي الرمس لوحت في يناير الماضي بانسحاب النادي من دوري الدرجة الأولى، بسبب الضائقة المالية التي يمر بها النادي، وحينها ساهمت تحركات إدارة اتحاد الكرة ووعده بالدعم، في إرجاء فكرة الانسحاب.

وفي أبرز مواجهات اليوم يستقبل التعاون صاحب المركز التاسع برصيد 36 نقطة ضيفه العروبة المتصدر 64 نقطة، ويخوض كل فريق اللقاء بنشوة الفوز بعد تفوق التعاون على جاره الرمس برباعية، وفوز العروبة على جاره الفجيرة في الديربي بهدف، ويسعى العروبة إلى تعزيز صدارته للاقتراب أكثر من خطف بطاقة الصعود الأولى لدوري المحترفين، حيث تبقت له 7 نقاط فقط من أجل تحقيق الحلم، فيما يلعب التعاون لتحسين مركزه.

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