«الفرسان» بطل درع السوبر الإماراتي القطري

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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بارك سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس نادي شباب الأهلي، وللاعبي النادي وجهازه الفني والإداري، التتويج بدرع السوبر الإماراتي القطري، وقال عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي «×»: نبارك لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس نادي شباب الأهلي، وللاعبي النادي وجهازه الفني والإداري، التتويج بدرع السوبر الإماراتي القطري، متمنين للنادي وللكرة الإماراتية مواصلة مسيرة التألق والنجاح في البطولات المقبلة.

وتوج شباب الأهلي أمس بطلاً للنسخة الأولى من درع السوبر الإماراتي – القطري لكرة القدم، بفوزه على ضيفه الدحيل 2 - 1، في مباراتهما في استاد راشد، ودخل «فرسان الذهب» التاريخ بالفوز بأول نسخة من البطولة، وتقدم الدحيل بهدف كوتينهو في الدقيقة 36، وأدرك شباب الأهلي التعادل بهدف لوكا في الدقيقة 55، وأضاف إيغور جيسوس الهدف الثاني في الدقيقة 3 من الوقت بدل الضائع للمباراة.

تهنئة

وهنأ معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم إدارة ولاعبي وجماهير نادي شباب الأهلي بالفوز، مؤكداً أن اللقب يُعزز رصيد إنجازات الكرة الإماراتية ويُحفز على تحقيق مزيد من الألقاب في البطولات المقبلة.وأضاف: إن حصول شباب الأهلي على درع السوبر الإماراتي القطري جاء نتيجة حرص الفرسان على التحضير الجيد للمباراة، ونرجو لفريق شباب الأهلي التقدم والازدهار.كما ثمن معالي رئيس الاتحاد الدور الكبير الذي قامت به رابطة دوري المحترفين في تنظيم الحدث الكروي المهم.

التتويج

وقام بتتويج شباب الأهلي بالدرع عبدالله الجنيبي رئيس مجلس إدارة رابطة المحترفين النائب الأول لرئيس اتحاد الكرة رئيس اللجنة التنفيذية المنفذة لبطولة السوبر الإماراتي – القطري، وطلال الشنقيطي رئيس مجلس إدارة شركة شباب الأهلي لكرة القدم، وخليفة خميس السليطي نائب رئيس نادي الدحيل، وناصر الهاجري المدير التنفيذي للتسويق والعمليات للبطولة.

افتتاح

وسبق إقامة المباراة حفل افتتاح لمدة 20 دقيقة، تضمن عدداً من الفقرات الفنية المعبرة عن تاريخ وحاضر منطقة الخليج والإمارات، وسط تشجيع كبير من جماهير الفريقين.

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