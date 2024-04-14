حمدان بن مبارك يهنئ شباب الأهلي بدرع السوبر الإماراتي القطري

المصدر: البيان

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هنأ معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، إدارة ولاعبي وجماهير نادي شباب الأهلي بفوزه بدرع السوبر الإماراتي القطري، بعد التغلب على فريق الدحيل، في المباراة التي أقيمت على استاد راشد في دبي.

وأكد معاليه أن هذا اللقب يُعزز رصيد إنجازات الكرة الإماراتية، ويُحفز على تحقيق مزيد من الألقاب في البطولات المقبلة.

وقال معاليه: «إن حصول شباب الأهلي على درع السوبر الإماراتي القطري جاء نتيجة حرص الفرسان على التحضير الجيد للمباراة. نرجو لفريق شباب الأهلي التقدم والازدهار».

كما ثمن معالي رئيس الاتحاد الدور الكبير الذي قامت به رابطة دوري المحترفين الإماراتية في تنظيم هذا الحدث الكروي المهم الذي يسهم في تطوير لعبة كرة القدم في البلدين الشقيقين.

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