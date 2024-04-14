خريبين يستعد لخوض مباراته الـ100 في دوري المحترفين

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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يستعد السوري عمر خريبين مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، لخوض مباراته رقم 100 رسمياً في دوري أدنوك للمحترفين، وذلك عندما يظهر مع «العنابي» في مواجهة اتحاد كلباء، غداً، ضمن مباريات الجولة 19 من دوري أدنوك للمحترفين.

ويقدم خريبين في الموسم الحالي أداء رائعاً مع الوحدة كأحد أبرز عناصر الفريق وأفضل اللاعبين هذا الموسم، ويتصدر قائمة هدافي الدوري برصيد 13 هدفاً، متفوقاً بفارق هدف عن التوغولي لابا كودجو مهاجم العين، وفابيو ليما نجم الوصل (12 هدفاً)، حيث نجح في تسجيل هدفين في مباراة «العنابي» الأخيرة أمام بني ياس.

وخاض خريبين 99 مباراة منذ قدومه إلى دوري المحترفين، وبدأ مشواره في الإمارات مع الظفرة قادماً من الوحدة السوري، ثم انتقل إلى الهلال السعودي، وعاد بعدها للإمارات عبر بوابة الوحدة، والإعارة لمدة موسم إلى شباب الأهلي، قبل العودة مجدداً والتألق مع «أصحاب السعادة».

ويمتلك عمر خريبين أرقاماً مميزة في الدوري الإماراتي، ونجح في الوصول إلى 60 هدفاً خلال 99 مباراة، في الدوري فقط، ولعب للظفرة موسمي 2015 / 2016 و2016 / 2017 وخاض معه 26 مباراة، ونجح في الموسم الأول في تسجيل 9 أهداف في 12 مباراة، وفي الثاني سجل 8 أهداف في 14 مباراة.

ولعب خريبين مع الوحدة 52 مباراة في دوري المحترفين خلال 3 مواسم، وسجل 36 هدفاً، وفي موسم واحد على سبيل الإعارة لعب مع شباب الأهلي في الدوري، 21 مباراة وسجل 7 أهداف وأسهم في حصوله على درع الدوري.

وخلال الموسم الحالي لعب 24 مباراة مع الوحدة في كل المسابقات. وتعرض خريبين لانتقادات قبل بداية الموسم الحالي، إذ كانت العلاقة متوترة بينه وبين إدارة الوحدة وتم عرضه للبيع، إضافة إلى مطالبات من الجماهير باستبداله إلا أنه نجح في تجاوز كل تلك الأمور، وانتهت الأزمة، وحصل على دعم «أوفياء العنابي» بعدما نجح في الظهور بشكل مميز والتزامه الكبير وتعامله الاحترافي ليؤكد أنه النجم الأول هذا الموسم.

يذكر أن عمر خريبين توج بجائزة أفضل لاعب في آسيا عام 2017، وهداف «أبطال آسيا» في العام نفسه بـ10 أهداف وذلك عندما لعب في صفوف الهلال السعودي.

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